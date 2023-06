A- A+

MEIO AMBIENTE Recife promove programação com atividades gratuitas no mês do meio ambiente Entre as atividades previstas estão palestras, exposições, oficinas e apresentações culturais

A Prefeitura do Recife abre, nesta segunda-feira (5), uma programação com eventos gratuitos em alusão ao mês do meio ambiente, celebrado em junho. Entre as atividades previstas estão palestras, exposições, oficinas e apresentações culturais com o tema “soluções para a poluição plástica”.

A abertura do evento acontece na manhã desta segunda (5), no Museu do Forte das Cinco Pontas, bairro de São José, com uma palestra sobre o projeto de extensão do Laboratório Misto Internacional Tapioca (LMI-Tapioca) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A apresentação terá como tema: “Desafios e soluções: o papel dos diferentes atores no controle à poluição plástica”.

No Forte das Cinco Pontas, os visitantes também podem conferir uma exposição de artesanato feito com material plástico pela colônia de pescadores e catadores de Brasília Teimosa.

Na quarta-feira (7), às 9h, também Forte das Cinco Pontas, será ministrada a palestra Tubarões, do Núcleo de Educação Ambiental Prof. Fábio Hazin (NEA), da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). O grupo, que também fará uma exposição, pesquisa a importância dos tubarões para o sistema marinho e a relação desses animais com a costa pernambucana.

Na quarta-feira (14) da semana seguinte, às 14h, a palestra: “Educação ambiental com jogos - Da teoria à prática", será ministrada na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), bloco G1, auditório 510.

Já no dia 20 de junho, três palestras acontecem no Museu do Forte das Cinco Pontas. As exposições terão como temas “Brincando com os ODS’s e Ressignificando o Plástico”, às 9h; “Plástico Precioso” (apresentação de um projeto que tem como objetivo a geração de renda e capacitação profissional dos moradores da Comunidade do Pilar), às 10h; e “Minimizando os Impactos do Plástico e Promovendo a Educação com Acessibilidade”, às 10h30.

No mesmo dia, também no Museu das Cinco Pontas, será oferecida uma oficina de Produção de Carteiras com Tecido Plástico. A atividade começa às 9h30.



Veja a programação completa:



Dia: segunda-feira (5)

Hora: 09h às 12h

Local: Museu do Forte das Cinco Pontas ( Praça das Cinco Pontas, s/n - São José)

09h - Abertura

10h - Palestra: Projeto Tapioca “ Desafios e Soluções: O Papel dos Diferentes Atores Controle à Poluição Plástica”

Palestrantes: Dr. Guilherme Ferreira e Dra. Latifa Pelage

Exposição de artesanato com material plástico da colônia de pescadores e catadores de Brasília Teimosa

Quarta-feira (7)

Hora: 09h às 12h e 14h às 17h

Local: Museu do Forte das Cinco Pontas ( Praça das Cinco Pontas, s/n - São José)

09h/14h- Palestra e Exposição - Palestra e exposição - Tubarões, do Núcleo de Educação Ambiental Prof. Fábio Hazin (NEA).

Palestrantes: Mariana Azevêdo

Quarta-feira (14)

Hora: 14h às 17h

Local: UNICAP- BLOCO G1

Palestra: Aprendizagem Baseada em jogos. Educação Ambiental com Jogos - Da Teoria à Prática

Palestrante: Daniel Nipo



Terça-feira (20)

Hora: 09h às 12h

Local: Museu do Forte das Cinco Pontas ( Praça das Cinco Pontas, s/n - São José)

09h-Palestra: Brincando com os ODS’s e Ressignificando o Plástico

Palestrante: Djanice Leonardo

09h30- Oficina de Produção de Carteiras com Tecido Plástico

Responsáveis: Letícia Teixeira, Maria Clara

10h -Palestra Plástico Precioso

Palestrante: Letícia Teixeira

10h30 -Palestra: Minimizando os Impactos do Plástico e Promovendo a Educação com Acessibilidade

11h - Palestrantes: Sandra Melo, Moises Coelho, Túlio Seabra, Iving Leonardo, Deleon Buarque, Tássio Melo, David Gadelha

Exposições de Móveis e Jogos Sustentáveis/ de produtos do Projeto Plástico Precioso/ Clube de Mães Mulheres Criativas e Cooperativa dos Catadores

