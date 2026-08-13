Recife promove programação especial e gratuita em alusão ao Agosto Lilás durante todo o mês
Atividades envolvem formações profissionais, rodas de diálogo, palestras, oficinas e ações
Durante o mês de agosto, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria da Mulher, promove uma ampla programação em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres.
Ao longo de todo o mês, serão realizadas formações para profissionais da saúde, rodas de diálogo, palestras, oficinas, ações culturais, intervenções em escolas e unidades de saúde, além de atividades voltadas ao fortalecimento sociopolítico das mulheres.
Entre os destaques da programação está o seminário "Pela Vida das Mulheres – 20 anos da Lei Maria da Penha", que será realizado nesta sexta-feira (14), às 9h, no Compaz Ariano Suassuna, para refletir sobre os avanços conquistados nas últimas duas décadas e os desafios ainda presentes na garantia dos direitos das mulheres.
"Os 20 anos da Lei Maria da Penha representam um marco na luta pelos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência da violência doméstica e familiar, a face mais cruel da violência pois é perpetrada em um ambiente que deveria ser de segurança", destacou a secretária da Mulher, Glauce Medeiros.
Outras ações ocorrem em escolas municipais com o "Papo Reto pela Paz – Agosto Lilás", além de iniciativas voltadas ao fortalecimento socioeconômico das mulheres, como a Roda Lilás – Mulheres e Empreendedorismo.
A programação busca incentivar a identificação e o enfrentamento das diversas formas de violência, ampliar o debate sobre os direitos das mulheres, e fortalecer a atuação integrada dos serviços públicos e da sociedade.
"O Agosto Lilás é um momento de mobilização, conscientização e fortalecimento das políticas públicas. Por isso, preparamos uma programação que dialoga com diferentes públicos e territórios, investindo em prevenção, informação, formação de profissionais, autonomia econômica e fortalecimento da rede de proteção", disse Glauce Medeiros.
Confira a rede de serviços disponíveis no Recife:
Whatsapp 24h: (81) 99488.6138
Liga Mulher: 0800 281 0107
Centro de Referência Clarice Lispector
Endereço: Rua Dr. Silva Ferreira, 122 - Santo Amaro
Horário: atendimento 24h
Contato: 3355-9495
Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector Zona Sul
Endereço: Avenida Recife, 700 - Areias
Atendimento: domingo a domingo, 7h às 19h
Contato: 3355-9823
Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector Zona Norte
Endereço: Rua Padre Lemos, 675 - Casa Amarela
Atendimento: domingo a domingo, 7h às 19h
Salas de Atendimento Descentralizado
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Compaz Ariano Suassuna
Endereço: Av. Eng. Abdias de Carvalho, S/N - Cordeiro, 1° andar
Contato: 3355-9449
Compaz Eduardo Campos
Endereço: Av. Aníbal Benévolo, S/N - Alto Sta. Terezinha, Térreo
Contato: (81) 99488.6726
Compaz Dom Hélder Câmara
Endereço: Rua Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra, 1° andar
Contato: (81) 99488.6371
Compaz Professor Paulo Freire
Endereço: Ladeira da Cohab, 10 - Cohab
Contato: (81) 99157.3230
Compaz Atriz Leda Alves
Endereço: Rua José Rodrigues, S/N - Pina
Contato: (81) 99161.2804
Centro Sony Santos
Endereço: Rodovia BR 101, 485 - Curado
Horário: todos os dias, 24h
Contato: (81) 2011.0118
Casa Empodera Mulher
Rua Bernardo Guimarães, 470 - Santo Amaro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
Contato: (81) 3355-3178
Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida
Endereço: Rua do Bom Jesus, 147 - Bairro do Recife
Horário: Terça-feira a sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 18h
Contato: (81) 99488-4803