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Conscientização Recife promove programação especial e gratuita em alusão ao Agosto Lilás durante todo o mês Atividades envolvem formações profissionais, rodas de diálogo, palestras, oficinas e ações

Durante o mês de agosto, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria da Mulher, promove uma ampla programação em alusão ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres.

Ao longo de todo o mês, serão realizadas formações para profissionais da saúde, rodas de diálogo, palestras, oficinas, ações culturais, intervenções em escolas e unidades de saúde, além de atividades voltadas ao fortalecimento sociopolítico das mulheres.

Entre os destaques da programação está o seminário "Pela Vida das Mulheres – 20 anos da Lei Maria da Penha", que será realizado nesta sexta-feira (14), às 9h, no Compaz Ariano Suassuna, para refletir sobre os avanços conquistados nas últimas duas décadas e os desafios ainda presentes na garantia dos direitos das mulheres.

"Os 20 anos da Lei Maria da Penha representam um marco na luta pelos direitos das mulheres e no enfrentamento à violência da violência doméstica e familiar, a face mais cruel da violência pois é perpetrada em um ambiente que deveria ser de segurança", destacou a secretária da Mulher, Glauce Medeiros.



Outras ações ocorrem em escolas municipais com o "Papo Reto pela Paz – Agosto Lilás", além de iniciativas voltadas ao fortalecimento socioeconômico das mulheres, como a Roda Lilás – Mulheres e Empreendedorismo.

A programação busca incentivar a identificação e o enfrentamento das diversas formas de violência, ampliar o debate sobre os direitos das mulheres, e fortalecer a atuação integrada dos serviços públicos e da sociedade.

"O Agosto Lilás é um momento de mobilização, conscientização e fortalecimento das políticas públicas. Por isso, preparamos uma programação que dialoga com diferentes públicos e territórios, investindo em prevenção, informação, formação de profissionais, autonomia econômica e fortalecimento da rede de proteção", disse Glauce Medeiros.



Confira a rede de serviços disponíveis no Recife:

Whatsapp 24h: (81) 99488.6138

Liga Mulher: 0800 281 0107

Centro de Referência Clarice Lispector

Endereço: Rua Dr. Silva Ferreira, 122 - Santo Amaro

Horário: atendimento 24h

Contato: 3355-9495

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector Zona Sul

Endereço: Avenida Recife, 700 - Areias

Atendimento: domingo a domingo, 7h às 19h

Contato: 3355-9823

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector Zona Norte

Endereço: Rua Padre Lemos, 675 - Casa Amarela

Atendimento: domingo a domingo, 7h às 19h

Salas de Atendimento Descentralizado

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Compaz Ariano Suassuna

Endereço: Av. Eng. Abdias de Carvalho, S/N - Cordeiro, 1° andar

Contato: 3355-9449‌



Compaz Eduardo Campos

Endereço: Av. Aníbal Benévolo, S/N - Alto Sta. Terezinha, Térreo

Contato: (81) 99488.6726‌



Compaz Dom Hélder Câmara

Endereço: Rua Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra, 1° andar

Contato: (81) 99488.6371

Compaz Professor Paulo Freire

Endereço: Ladeira da Cohab, 10 - Cohab

Contato: (81) 99157.3230

Compaz Atriz Leda Alves

Endereço: Rua José Rodrigues, S/N - Pina

Contato: (81) 99161.2804

Centro Sony Santos

Endereço: Rodovia BR 101, 485 - Curado

Horário: todos os dias, 24h

Contato: (81) 2011.0118

Casa Empodera Mulher

Rua Bernardo Guimarães, 470 - Santo Amaro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Contato: (81) 3355-3178

Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida

Endereço: Rua do Bom Jesus, 147 - Bairro do Recife

Horário: Terça-feira a sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 18h

Contato: (81) 99488-4803

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