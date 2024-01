Recife prorroga prazo de cadastro de blocos, troças e camarotes para o Carnaval 2024; saiba mais

A- A+

A Prefeitura do Recife prorrogou o prazo de cadastro de blocos, troças e camarotes para o Carnaval deste ano até 15 de janeiro. O processo foi iniciado no dia 1° de dezembro de 2023, e, diferente da edição anterior, quando houve uma etapa de inscrição online e uma presencial, em 2024, é completamente digital.

Para se inscrever, é necessário acessar o Portal Conecta Recife e ir ao banner "Carnaval 2024". Após isso, é obrigatório que seja informado o nome da agremiação, além dos dias e horários dos desfiles e o percurso pretendido, bem como a documentação pessoal dos responsáveis.

Toda a análise é feita de forma online pelas sedes regionais da Secretaria Executiva de Controle Urbano e as agremiações devem receber os resultados de seus respectivos processos, bem como eventuais taxas a serem pagas - como a de Uso do Solo - pelo e-mail enviado no ato da inscrição.

O cadastro conta ainda com links para as páginas da Polícia Militar de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros, uma vez que também é necessária a regularização com as duas instituições.

Quanto mais cedo for feito o cadastro, mais importante para que o poder público possa realizar o planejamento, tanto de controle urbano, como de mobilidade. O roteiro tem que ser fornecido de forma mais detalhada possível, lembrando sempre a necessidade de se evitar vias onde existam instituições de ensino, hospitais e clínicas", explicou a Secretária Executiva de Controle Urbano, Marta Lima.

Para a instalação de palcos, camarotes e trios elétricos, também é preciso anexar toda documentação exigida, como, por exemplo, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

"Como lembramos todos os anos, é importante reforçar a necessidade de evitar a comercialização e o consumo de bebidas em vasilhames de vidro. Isso porque eles podem servir como arma em eventuais confusões. O mesmo vale para a utilização de fogos de artifício, que devem ser evitados", completou a secretária.

