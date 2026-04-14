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recife Recife: protesto bloqueia uma das vias da BR-101, no Barro, na manhã desta terça (14) Manifestantes atearam fogo em material inflamável para bloquear a via

Um protesto bloqueou uma das vias da BR-101, no Barro, Zona Oeste do Recife, na manhã desta terça-feira (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mobilização acontece no quilômetro 72 da estrada, no sentido Paulista.

Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver que os manifestantes atearam fogo em material inflamável para bloquear a via. Com isso, um congestionamento intenso pôde ser visto na área.

Segundo a corporação, o protesto "aparentemente foi feito por motoristas por aplicativo". A PRF disse que não pode atestar os autores da mobilização porque "quando a equipe se aproximou, os manifestantes saíram do local e não foi possível identificar o motivo".

Em atualização, a PRF informou que a rodovia foi liberada por volta das 7h50. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) esteve no local, assim como o Corpo de Bombeiros, que conteve o fogo.

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