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Recife Protesto fechou vias no centro do Recife; bombeiros atuaram na liberação do trânsito Vídeos mostram os dois sentidos da Av.Sul fechado; Viaduto Capitão Temudo também foi interditado

O Corpo de Bombeiros foi acionado para intervir em um protesto que parou o trânsito entre as zonas Central e Sul do Recife, nesta quinta-feira (23).

Manifestantes, que demandam reestabelecimento de energia elétrica, fecharam os dois sentidos da avenida Sul, rua Imperial, além de alças de acesso do Viaduto Capitão Temudo.

Conforme informado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), por volta das 16h45, a Av. Sul foi interditada para a circulação de veículos, em ambos os sentidos. A Rua Imperial, principal corredor que leva do bairro de São José até o bairro de Afogados, também foi fechada.

Minutos depois, o protesto seguiu para o viaduto Capitão Temudo. Até o início da noite, apenas o sentido Olinda foi liberado.

Conforme divulgou a CTTU, agentes orientaram o desvio. O tráfego para Boa Viagem, na Zona Sul, segue interditado.

Em contato com o Corpo de Bombeiros, a corporação confirmou o acionamento e que uma equipe já está no local, com a ocorrência em andamento.

A reportagem procurou a comunicação da Neoenergia e foi informada de que uma equipe atuou no local "trabalhando no restabelecimento dos clientes regulares da distribuidora".

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