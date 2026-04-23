Protesto fechou vias no centro do Recife; bombeiros atuaram na liberação do trânsito
Vídeos mostram os dois sentidos da Av.Sul fechado; Viaduto Capitão Temudo também foi interditado
O Corpo de Bombeiros foi acionado para intervir em um protesto que parou o trânsito entre as zonas Central e Sul do Recife, nesta quinta-feira (23).
Manifestantes, que demandam reestabelecimento de energia elétrica, fecharam os dois sentidos da avenida Sul, rua Imperial, além de alças de acesso do Viaduto Capitão Temudo.
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Conforme informado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), por volta das 16h45, a Av. Sul foi interditada para a circulação de veículos, em ambos os sentidos. A Rua Imperial, principal corredor que leva do bairro de São José até o bairro de Afogados, também foi fechada.
Minutos depois, o protesto seguiu para o viaduto Capitão Temudo. Até o início da noite, apenas o sentido Olinda foi liberado.
Conforme divulgou a CTTU, agentes orientaram o desvio. O tráfego para Boa Viagem, na Zona Sul, segue interditado.
Em contato com o Corpo de Bombeiros, a corporação confirmou o acionamento e que uma equipe já está no local, com a ocorrência em andamento.
A reportagem procurou a comunicação da Neoenergia e foi informada de que uma equipe atuou no local "trabalhando no restabelecimento dos clientes regulares da distribuidora".