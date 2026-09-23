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MANIFESTAÇÃO Recife: protesto do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco bloqueia Ponte Princesa Isabel Devido ao protesto, veículos estão impossibilitados de transitar pela Ponte Princesa Isabel, principal via de acesso ao Bairro do Recife e de Santo Antônio

Um protesto nas proximidades do Palácio do Campo das Princesas, na área central do Recife, bloqueia a Ponte Princesa Isabel na tarde desta quarta-feira (23)

O ato é mobilizado por representantes do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE), que cobram do governo de Pernambuco a "resolução das distorções" do Plano de Cargos e Salários (PCS) da categoria.

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"O governo criou essa distorção do PCS e vai ter que resolver. Para isso, precisa de mobilização", destaca o presidente do sindicato, Áureo Cisneiros.



Devido ao protesto, veículos estão impossibilitados de transitar pela Ponte Princesa Isabel, principal via de acesso ao Bairro do Recife e de Santo Antônio.



Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), agentes estão no local e devem liberar a via "em breve". "O governo criou essa distorção do PCS e vai ter que resolver. Para isso, precisa de mobilização", destaca o presidente do sindicato, Áureo Cisneiros.Devido ao protesto, veículos estão impossibilitados de transitar pela Ponte Princesa Isabel, principal via de acesso ao Bairro do Recife e de Santo Antônio.Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), agentes estão no local e devem liberar a via "em breve".

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