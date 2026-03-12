Qui, 12 de Março

PROTESTO

Recife: protesto inderdita avenida Cruz Cabugá na manhã desta quinta-feira (12)

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), agentes foram enviados ao local para orientar os condutores

Um protesto na manhã desta quinta-feira (12) interditou a avenida Cruz Cabugá, na altura do cruzamento com a rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, Centro do Recife.

Um protesto na manhã desta quinta-feira (12) interditou a avenida Cruz Cabugá, na altura do cruzamento com a rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro, Centro do Recife.

O trânsito no local ficou totalmente bloqueado, sendo liberado por volta das 11h20. De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), agentes foram enviados ao local para orientar os condutores. 

Os motoristas precisaram desviar pela rua Pedro Afonso para evitar o congestionmento.

  Protesto inderdita avenida Cruz Cabugá na manhã desta quinta-feira (12). - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco
  Protesto inderdita avenida Cruz Cabugá na manhã desta quinta-feira (12). - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco
Ainda não há confirmação sobre a motivação e autoria do protesto. Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver a pista bloqueada nos dois sentidos pelos manifestantes, que atearam fogo em materiais inflamáveis para impedir a passagem.

