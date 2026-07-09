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Zona Oeste Protesto por auxílio para afetados por chuvas fecha trechos da BR-101 em Jardim São Paulo, no Recife Bloqueio ocorre nas proximidades do Hospital da Mulher, embaixo do viaduto que dá acesso à Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho

Um protesto que cobra o pagamento de auxílio para afetados pelas chuvas do começo de maio bloqueou em dois pontos o trecho do quilômetro 70 da BR-101, em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta quinta-feira (9).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes atearam fogo em entulhos e fecharam a pista no sentido Paulista.

O primeiro bloqueio ocorreu nas proximidades do Hospital da Mulher, embaixo do viaduto que dá acesso a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro do Curado. Esse ponto foi liberado por volta das 9h40.

O outro bloqueio foi feito no final da Avenida Recife, que foi liberado por volta das 11h20. "Os manifestantes pedem o auxílio que o governo [do estado] prometeu para quem foi afetado pelas chuvas", informou a PRF.



A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com o governo do estado para apurar detalhes sobre as reivindicações.

Série de protestos

Outros protestos com a mesma cobrança ocorreram nos últimos dias na Região Metropolitana do Recife. Nessa quarta-feira (8), foram registrados protestos na Avenida Recife e na Avenida Mascarenhas de Morais, na Zona Sul do Recife.

Na terça-feira (7), o quilômetro 65 da BR-101, no bairro da Iputinga, foi fechado, bem como trecho da Avenida Brasil, no bairro de Rio Doce, em Olinda.

No dia 1º de julho, manifestantes bloquearam o cruzamento da Avenida Dr. José Rufino com a Rua São Miguel, no bairro do Jiquiá, na Zona Oeste do Recife, reivindicando auxílio para afetados pelas chuvas.

À época, a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) informou que o Auxílio Pernambuco está sendo executado em parceria com os municípios atingidos pelas chuvas, com base em critérios objetivos previstos na legislação.

"O envio das listas não representa homologação automática dos beneficiários. É importante reforçar que não basta ter sido atingido pelas chuvas para ter direito ao benefício. A família precisa atender, cumulativamente, aos seguintes critérios: ter sofrido danos materiais comprovados por documento oficial emitido pelo município; estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); e ter renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo", destacou a pasta estadual.





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