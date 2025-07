Recife: quatro corridas de rua mudam tráfego neste final de semana; CTTU monta esquemas de trânsito

A- A+

Quatro corridas de rua em diferentes pontos do Recife vão alterar o tráfego de veículos na Capital pernambucana durante este final de semana.

Esquemas de trânsito serão montados pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), que fará bloqueios e desvios nas vias afetadadas.

Ao todo, 160 agentes e orientadores do órgão serão distribuídos nos esquemas ativados durante os seguintes eventos: Corrida da Reconciliação, Corrida do Povo, Corrida dos Parques e 42ª Cicorre.

No sábado (12), a 2ª Edição da corrida promovida pela Catedral da Reconciliação acontece no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, a partir das 15h.

Os trajetos incluem vias como a rua Antônio Torres Galvão, rua Dom João VI, Via Mangue, rua Joaquim Pinheiro, rua Francisco Correia de Morais e Viaduto Dom João VI. O encerramento está previsto para as 18h.

Já no domingo (13), três corridas movimentam o Recife a partir das 5h30. Haverá esquema de trânsito para a 2ª Corrida do Povo, promovida pelo Santa Cruz Futebol Clube.

A largada e chegada ocorrerão no Estádio do Arruda, na Zona Norte da cidade. O evento passará pela rua das Moças, rua da Regeneração, rua Coronel Urbano Ribeiro de Sena, rua dos Peixinhos, rua Assaí e rua Noroeste. A prova tem previsão de encerramento às 11h.

Também haverá esquema para a 1ª Edição da Corrida dos Parques, com largada e chegada no Parque Santana, no bairro de Santana, na Zona Norte.

O percurso passa pela rua Jorge Gomes de Sá, avenida Rui Barbosa, Estrada Real do Poço, avenida Dezessete de Agosto e rua Engenheiro Bandeira de Melo. A previsão de encerramento da corrida é para as 10h.

A 42ª edição da Cicorre – etapa Boa Viagem também movimenta o domingo e o trânsito da Zona Sul, das 6h às 10h. A largada será no Segundo Jardim, na avenida Boa Viagem.

O percurso segue por ruas como Comendador Morais, rua Marechal Hermes, avenida Brasília Formosa, até as proximidades do Parque de Esculturas Francisco Brennand.

"A CTTU recomenda que a população esteja atenta à sinalização temporária e aos bloqueios nos horários informados. Durante todos os eventos, os pontos de bloqueio serão desfeitos de forma progressiva à medida que os atletas avancem no percurso", informou a CTTU.

