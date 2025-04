A- A+

Zona Oeste Recife: queda de marquise deixa mulher ferida no bairro dos Torrões Caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (24), na rua Professor Artur Coutinho

Uma mulher de 58 anos ficou ferida após sofrer um acidente envolvendo a queda de uma marquise no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (24), na rua Professor Artur Coutinho, nas proximidades da Escola Estadual Pintor Lauro Villares.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, que não teve o nome divulgado, estava consciente, foi atendida e encaminhada a uma unidade hospitalar.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado às 13h34 para a ocorrência de "queda de nível", informou que a vítima foi removida do local antes da chegada da equipe de socorro.



Não há informações sobre o atual estado de saúde da mulher e nem sobre as circunstâncias do ocorrido.

