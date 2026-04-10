A- A+

ENSINO SUPERIOR Recife reabre inscrições para Prouni e Protec Recife com 260 bolsas integrais em diversos cursos Programas oferecem oportunidades gratuitas em formações técnicas e de licenciatura, com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (15)

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, reabriu o período de inscrições para os programas Prouni Recife e Protec Recife, duas das principais políticas públicas voltadas à expansão do acesso à educação superior e à qualificação profissional na cidade.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente até a próxima quarta-feira (15), por meio do Portal da Educação do Recife.

Distribuídas entre cursos de licenciatura e formações técnicas, 260 bolsas integrais estão sendo ofertadas com o objetivo de ampliar o acesso da população a oportunidades educacionais de qualidade e fortalecendo uma política pública que conecta formação, inclusão social e desenvolvimento econômico.

No Protec Recife, cursos técnicos são oferecidos para áreas estratégicas como Enfermagem, Análises Clínicas, Edificações, Saneamento, Cibersegurança e Banco de Dados. As formações são realizadas em parceria com o Instituto Global Attitude, Porto Digital e Real Hospital Português, ampliando as oportunidades de qualificação profissional em setores com alta demanda no mercado de trabalho.

De forma semelhante, o Prouni Recife disponibiliza bolsas integrais para o curso de Licenciatura em Pedagogia, oferecido em parceria com a Unicap, contribuindo diretamente para a formação de novos professores e reforçando o compromisso com a qualidade da educação pública na cidade.

Além disso, o Prouni Recife garante a estudantes da rede pública a oportunidade de ingressar em instituições privadas parceiras, sendo destinado à ampliação do acesso ao ensino superior, promovendo inclusão educacional e reduzindo desigualdades.

O Protec Recife faz parte da política municipal de educação profissional e tecnológica, com uma proposta formativa que une teoria e prática e dialoga diretamente com as demandas dos setores produtivos do Recife.

Ao qualificar jovens e adultos para áreas estratégicas, o programa fortalece a empregabilidade, estimula a geração de renda e contribui para o desenvolvimento socioeconômico da cidade.

Os cursos englobam eixos estratégicos de formação definidos a partir das necessidades da cidade e das tendências do mundo do trabalho, como tecnologia, saúde, infraestrutura e educação.

A porta de entrada levará em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerando também critérios socioeconômicos. Estudantes que residem no Recife podem participar, desde que sejam egressos da rede pública e tenham realizado o Enem entre 2021 e 2025.

Mais do que acesso à formação, os programas representam uma política estruturante de futuro, capaz de impactar diretamente a vida de jovens e adultos, promovendo autonomia, inclusão e cidadania.

Veja também