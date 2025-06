Recife realiza 20ª edição do São João da Pessoa Idosa nesta terça-feira (17); confira programação

A- A+

A Prefeitura do Recife irá realizar, nesta terça-feira (17), a 20ª edição do São João da Pessoa Idosa. O evento, que é gratuito e aberto ao público, acontece das 14h às 17h, no Classic Hall.

A festa vai receber integrantes dos diversos grupos de convivência da capital pernambucana e de outros municípios. A expectativa é de um público com mais de 7 mil pessoas.

Pela primeira vez, os presentes poderão conferir a coroação da Rainha e do Rei do Milho da Pessoa Idosa.

Maria Isabel de Araújo, de 75 anos, do Grupo Velha Guarda de Areias, e Leonardo Bezerra dos Santos, de 64, do Grupo Viver a Vida de Campina do Barreto, serão coroados.

A festa será promovida em parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife (Comdir).

A programação também contará com a apresentação da quadrilha "Matuta Arrepiar", da Iputinga, e show de Josildo Sá e Os Tangarás.

Para o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho, faz parte do papel do poder público promover atividades culturais voltadas para quem tem mais de 60 anos.

“Recife está entre as cinco capitais do país com maior número de pessoas idosas. Por isso, oferecer lazer, cultura e momentos de convivência como o 20º São João da Pessoa Idosa do Recife é parte fundamental do nosso trabalho na Secretaria de Direitos Humanos e Juventude que conta com a Gerência da Pessoa Idosa", comentou.

Confira a programação completa:

13h - Abertura dos Portões

14h - Apresentação da Quadrilha “Matuta Arrepiar da Iputinga”

14h30 - Coroação da Rainha e Rei do Milho do São João da Pessoa Idosa

15h - Os Tangarás

16h - Josildo Sá.

