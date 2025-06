Recife realiza 6ª Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa; veja detalhes

A- A+

A Prefeitura do Recife irá realizar, nesta quarta (4) e quinta-feira (5), a 6ª Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife.

Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por equidade, Direitos e Participação”, o encontro acontecerá das 8h às 17h, na Universidade Católica de Pernambuco, reunindo representantes da sociedade civil e os 120 delegados eleitos nas pré-conferências realizadas entre abril e maio.

A abertura oficial ocorre na quarta-feira, no Auditório José de Anchieta (Bloco G), com credenciamento das 8h às 9h, seguido da mesa de abertura com representantes da Prefeitura, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife (Comdir), Ministério Público de Pernambuco, Polícia da Pessoa Idosa, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Universidade Católica de Pernambuco, Câmara de Vereadores do Recife e OAB-PE.

Às 10h, a conferência recebe a palestra de Sálvea Campelo, assistente social e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora do Projeto de Extensão Escola do Estatuto, do Hospital Oswaldo Cruz (UPE), e autora do livro "Envelhecimento, saúde e trabalho no tempo do capital”.

Logo após, às 10h30, será feita a leitura e aprovação do Regimento da conferência. As discussões temáticas em grupo ocorrem à tarde, no 8º andar do Bloco G.

Na quinta-feira (5), os grupos retomam os debates dos eixos temáticos pela manhã. À tarde, será realizada a eleição dos 12 delegados que representarão o Recife na 6ª Conferência Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Pernambuco, marcada para os dias 26 e 27 de agosto.

Segundo o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho, “A 6ª Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife tem como propósito principal fortalecer a promoção e defesa dos direitos desse público, a partir da identificação dos desafios do envelhecimento plural na cidade. Entre os objetivos da iniciativa estão a sensibilização da sociedade sobre o contexto atual do envelhecimento da população, a mobilização da população idosa em torno da conquista do direito a envelhecer com dignidade e a garantia da participação social na construção de ações que enfrentem os entraves ao envelhecimento saudável”.

Durante o evento, também serão discutidas diretrizes da Política Nacional da Pessoa Idosa e elaboradas propostas voltadas à garantia de direitos e à cidadania da população idosa.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3355.8534 ou pelo e-mail [email protected].

Serviço:

6ª Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife

Local: Auditório José de Anchieta, Bloco G da Católica

Dias: Quarta-feira (4) e quinta-feira (5)

Horário: 8h às 17h.

