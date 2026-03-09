Recife realiza atividades de saúde e bem-estar para marcar Dia da Mulher nesta segunda-feira (9)
Centro da Pessoa Idosa e no Centro de Referência LGBTI+ recebem ações gratuitas, a partir das 13h
Em meio às celebrações do Dia Internacional da Mulher, comemorado nesse domingo (8), a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, realiza uma série de atividades gratuitas de saúde e autocuidado nesta segunda-feira (9), a partir das 13h.
As ações serão promovidas no Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, na Zona Norte da capital pernambucana, e no Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+, na área central da cidade. Para participar, basta chegar.
No Centro da Pessoa Idosa, localizado na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720, nas Graças, haverá atendimentos e avaliações nas áreas de nutrição, fisioterapia e enfermagem, com profissionais especializados.
Leia também
• Saúde da mulher idosa requer cuidados para uma vida com longevidade
• Governo de Pernambuco apresenta balanço de ações com foco nas mulheres
• Recife lança ferramenta com IA para identificar casos de violência de gênero em unidades de saúde
Além disso, mulheres com mais de 60 anos poderão contar com um aulão de educação física, ventosaterapia, massagem e liberação miofascial.
A programação contará com os serviços de design de sobrancelhas, estética afro (penteados e cuidados com os cabelos) e palestra sobre sexualidade após os 60 anos.
Já no Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+, que fica na Rua dos Médicis, nº 86, no bairro da Boa Vista, as participantes vão usufruir de sessões de massoterapia, limpeza de pele e auriculoterapia. Elas também vão poder cortar o cabelo, fazer penteados e obter orientações sobre saúde bucal.
Durante a ação, ainda serão disponibilizadas vacinas contra Hepatite B, Tétano, Tríplice Viral e HPV.
Serviço
Atividades de saúde e bem-estar em celebração ao Dia Internacional da Mulher
Data: segunda-feira (9)
Horário: a partir das 13h
Entrada: gratuita
Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira
Endereço: Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720
Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+
Endereço: Rua dos Médicis, nº 86, Boa Vista