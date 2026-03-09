A- A+

Oportunidade Recife realiza atividades de saúde e bem-estar para marcar Dia da Mulher nesta segunda-feira (9) Centro da Pessoa Idosa e no Centro de Referência LGBTI+ recebem ações gratuitas, a partir das 13h

Em meio às celebrações do Dia Internacional da Mulher, comemorado nesse domingo (8), a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, realiza uma série de atividades gratuitas de saúde e autocuidado nesta segunda-feira (9), a partir das 13h.



As ações serão promovidas no Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, na Zona Norte da capital pernambucana, e no Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+, na área central da cidade. Para participar, basta chegar.

No Centro da Pessoa Idosa, localizado na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720, nas Graças, haverá atendimentos e avaliações nas áreas de nutrição, fisioterapia e enfermagem, com profissionais especializados.

Além disso, mulheres com mais de 60 anos poderão contar com um aulão de educação física, ventosaterapia, massagem e liberação miofascial.

A programação contará com os serviços de design de sobrancelhas, estética afro (penteados e cuidados com os cabelos) e palestra sobre sexualidade após os 60 anos.

Já no Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+, que fica na Rua dos Médicis, nº 86, no bairro da Boa Vista, as participantes vão usufruir de sessões de massoterapia, limpeza de pele e auriculoterapia. Elas também vão poder cortar o cabelo, fazer penteados e obter orientações sobre saúde bucal.



Durante a ação, ainda serão disponibilizadas vacinas contra Hepatite B, Tétano, Tríplice Viral e HPV.

Serviço

Atividades de saúde e bem-estar em celebração ao Dia Internacional da Mulher

Data: segunda-feira (9)

Horário: a partir das 13h

Entrada: gratuita



Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira

Endereço: Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720

Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+

Endereço: Rua dos Médicis, nº 86, Boa Vista

