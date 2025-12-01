A- A+

NATAL Recife realiza Cantata Natalina 2025 no Parque Dona Lindu Evento reúne estudantes, artistas convidados e comunidade nesta quarta (3)

A Secretaria de Educação do Recife promove, nesta quarta-feira (3), a Cantata Natalina 2025 – A Fé que nos Move!

A programação será realizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, a partir das 18h, reunindo cerca de 300 estudantes da rede municipal de ensino.

A apresentação ainda contará com artistas convidados, que irão se juntar aos participantes para celebrar o espírito de Natal por meio da música e da arte.

Com apresentações que unem coral, performance e emoção, a Cantata propõe uma experiência sensível e reflexiva sobre o amor, a solidariedade e a paz, valores que ganham ainda mais força neste período do ano.

Entre os artistas convidados estão Dany Myler, Nena Queiroga, Ana Benedita, Taiguara Borges, Nega do Babado e Anderson Cleiton, que irão dividir o palco com os estudantes, ampliando o impacto cultural e afetivo do momento.

A temática “A Fé que nos Move” conduz o espetáculo deste ano, convidando o público a renovar esperanças, reacender sonhos e lembrar que a arte é caminho de união e transformação.

Serviço

Cantata Natalina 2025 – A Fé que nos Move!

Data: 3 de dezembro de 2025

Horário: 18h

Local: Parque Dona Lindu – Recife.

Veja também