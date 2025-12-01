Recife realiza Cantata Natalina 2025 no Parque Dona Lindu
Evento reúne estudantes, artistas convidados e comunidade nesta quarta (3)
A Secretaria de Educação do Recife promove, nesta quarta-feira (3), a Cantata Natalina 2025 – A Fé que nos Move!
A programação será realizada no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade, a partir das 18h, reunindo cerca de 300 estudantes da rede municipal de ensino.
A apresentação ainda contará com artistas convidados, que irão se juntar aos participantes para celebrar o espírito de Natal por meio da música e da arte.
Com apresentações que unem coral, performance e emoção, a Cantata propõe uma experiência sensível e reflexiva sobre o amor, a solidariedade e a paz, valores que ganham ainda mais força neste período do ano.
Entre os artistas convidados estão Dany Myler, Nena Queiroga, Ana Benedita, Taiguara Borges, Nega do Babado e Anderson Cleiton, que irão dividir o palco com os estudantes, ampliando o impacto cultural e afetivo do momento.
A temática “A Fé que nos Move” conduz o espetáculo deste ano, convidando o público a renovar esperanças, reacender sonhos e lembrar que a arte é caminho de união e transformação.
Serviço
Cantata Natalina 2025 – A Fé que nos Move!
Data: 3 de dezembro de 2025
Horário: 18h
Local: Parque Dona Lindu – Recife.