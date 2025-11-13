A- A+

Curso Recife realiza encerramento do curso "Cultiva Terreiro" com entrega de certificados e apresentações Iniciativa reúne terreiros e lideranças religiosas no Compaz Ariano Suassuna nesta sexta (14), a partir das 17h, para celebrar saberes ancestrais e práticas de agricultura urbana

A Prefeitura do Recife promove, nesta sexta-feira (14), a culminância do curso “Cultiva Terreiro: Saberes Ancestrais e Agricultura Urbana”, no Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro, a partir das 17h. O evento marca o encerramento de um ciclo formativo dedicado à valorização dos saberes afro-brasileiros e à integração desses conhecimentos às práticas de agricultura urbana na capital pernambucana.

Encerramento celebra sustentabilidade

Durante o encontro, haverá acolhimento dos participantes, fala do Babalorixá Manoel Nascimento Costa, do Ilê Obá Ogunté, Sítio de Pai Adão, sobre a importância das plantas sagradas nos terreiros, além da exibição de um vídeo documental com experiências vividas ao longo do curso. A programação inclui ainda a entrega de certificados e kits de ferramentas para fortalecer as ações dos terreiros, encerrando com apresentações culturais e partilha de comidas tradicionais.

A secretária executiva de Agricultura Urbana do Recife, Adriana Figueira, destacou o papel do curso na integração entre tradições e sustentabilidade.

“O Cultiva Terreiro une o respeito aos saberes ancestrais com as práticas agroecológicas que promovem a sustentabilidade e a soberania alimentar. Essa troca de conhecimentos entre o poder público e os povos de terreiro reforça a importância da diversidade cultural e religiosa como parte da construção de uma cidade mais justa, sustentável e inclusiva”, afirmou.

Integração de saberes ancestrais e práticas agroecológicas

O curso teve quatro módulos teóricos e práticos, abordando temas como compostagem, gestão de resíduos sólidos, implantação e manejo de hortas agroecológicas, e beneficiamento de plantas alimentícias e PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais). A formação envolveu representantes de seis terreiros de matriz africana, além da Rede de Mulheres de Terreiro e da ONG Jardins de Saberes.

Participaram do projeto os seguintes terreiros:

Ilê Asé Aganjú Aséobà (Afogados), Ilê Asé Oyá Bery (Barro), Ilê Oyá Igbalé Funan (Várzea), Ilê Obá Aganjú Okoloyá (Dois Unidos), Ilê Omô Ifé Asé Togun Ofá (Vasco da Gama) e Terreiro Sede Bloco Obirin (Morro da Conceição).

Ação fortalece políticas públicas de sustentabilidade

A iniciativa teve caráter intersetorial, com apoio das secretarias municipais de Cultura, Controle Urbano, Direitos Humanos e Juventude, Cidadania e Cultura de Paz (Compaz) e do Programa ProMorar. O objetivo foi fortalecer políticas públicas que unem sustentabilidade, inclusão social e valorização das tradições afro-brasileiras.

Programação

17h - Abertura oficial, acolhimento e apresentação cultural

18h - Fala do Babalorixá Manoel Nascimento sobre saberes ancestrais e plantas sagradas

19h - Exibição do vídeo “Cultiva Terreiro”

19h30 - Entrega dos certificados

20h30 - Encerramento cultural e partilha de comidas tradicionais

Serviço

Culminância do Curso Cultiva Terreiro: Saberes Ancestrais e Agricultura Urbana

Data: Sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Horário: A partir das 17h

Local: Compaz Ariano Suassuna - Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro, Recife-PE

Entrada gratuita

Com informações da assessoria

