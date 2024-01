A- A+

Carnaval do Recife Recife realiza esquema especial de saúde para o Carnaval; confira serviços Durante o período, a Secretaria de Saúde do Recife vai disponibilizar cerca de 1,2 milhão de preservativos masculinos e femininos durante a festividade

Com um esquema especial para atendimentos de urgência, serviços de prevenção a doenças e orientações à população, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) estará atuando no Carnaval 2024.

Durante o período, a Sesau vai disponibilizar aos foliões 25 mil materiais educativos sobre IST, 50 mil garrafas plásticas em substituição às de vidro; 10 mil copos d’água; 1,2 milhão de preservativos masculinos e femininos; 300 mil unidades de gel lubrificante, e 27 mil autotestes de HIV.

Os foliões também poderão realizar testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C em dois pontos: Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, área central da Cidade, e Ibura, na Zona Sul, das 18h às 2h.

O resultado sai em cerca de meia hora. Nos casos em que o resultado der positivo, o usuário receberá aconselhamento e será encaminhado para tratamento na rede municipal de saúde. O Polo Arsenal funcionará da quinta (8) até a terça-feira (13).

Já o Polo Ibura estará aberto do domingo (11) até a Quarta-feira de Cinzas (14), e o Polo da Várzea funcionará do domingo (11) até a terça -feira (13).

Nos dias de festa, a Profilaxia Pós-Exposição (PeP) será ofertada nas policlínicas Barros Lima, em Casa Amarela; Arnaldo Marques, no Ibura; Agamenon Magalhães, em Afogados; e a Amaury Coutinho, em Campina do Barreto.

Samu

No período carnavalesco, serão oito unidades de saúde abertas 24h, além de 41 ambulâncias (cinco a mais do que no ano passado) e 50 motolâncias (dez a mais que em 2023) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Prefeitura do Recife também disponibilizará um novo Posto Médico Avançado (PMA), totalizando dois à disposição dos foliões, de quinta-feira (8) a terça-feira (13). Com capacidade para até 150 atendimentos por dia, as unidades serão montadas em frente ao Cais do Sertão e ao lado da Companhia Independente de Apoio ao Turista (CIATur), na avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife. Os espaços começarão a funcionar sempre às 19h.

A partir das 15h, nos dias da festa, haverá a presença de quatro motolâncias e uma Unidade de Suporte Básico (USB) no Polo Marco Zero. O encerramento ocorre uma hora após o término das apresentações do Marco Zero. A equipe será composta por três médicos, três enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem.

De quinta (8) até o fim dos festejos, 50 socorristas farão rondas ostensivas de motocicleta pela Cidade. Nos polos descentralizados, serão disponibilizadas cinco ambulâncias de suporte básico, 01 para cada RPA, que terão polos de animação descentralizados. A população ainda poderá acionar a assistência pré-hospitalar a qualquer momento pelo telefone 192.

Samu no Galo da Madrugada

No Galo da Madrugada, o Samu vai mobilizar cerca de 200 profissionais que atuarão nas ambulâncias, motolâncias, helicóptero e em cinco postos médicos montados ao longo do percurso.

Os pontos fixos vão funcionar das 7h às 19h e serão instalados na Praça Sérgio Loreto, Rua São João, Pátio do Carmo, Rua do Sol e Praça do Diario. Cada um terá uma ambulância de suporte básico, três médicos, três enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem.

Além dos postos médicos, a Operação Galo da Madrugada do Samu vai contar com 50 motolâncias, cinco ambulâncias de suporte básico, uma de suporte avançado, um helicóptero e uma Unidade de Suporte a Incidente com Múltiplas Vítimas.

Violência contra a mulher

A secretária-executiva de Saúde do Recife, Anna Renata Lemos, destacou que todos os serviços de pronto atendimento estarão preparados para receber mulheres vítimas de violência, prestando assistência à saúde de imediato e dando orientações.

“Temos também no município um centro especializado de atenção à violência contra a mulher que é o Sony Santos que fica localizado no Hospital da Mulher. Ele também funcionará durante todo o Carnaval, horário de plantão, para um atendimento mais especializado com a equipe multiprofissional, suporte psicológico e toda a orientação também dos encaminhamentos junto à denúncia e orientações outras”, disse.

Redutores de danos

Durante o Carnaval, a Sesau realizará ações com foco no combate ao abuso de álcool, fumo e outras drogas, prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e cuidados no trânsito.

Entre os dias 8 e 14 de fevereiro, serão feitas abordagens por agentes redutores de danos e encenações de arte-educadores, com o objetivo de conscientizar os foliões. Os profissionais irão estimular a adoção de medidas preventivas e de cuidados para a promoção à saúde e segurança, além de realizar a entrega de insumos. Serão, ao todo, 210 agentes distribuídos em diversos locais de atuação espalhados pela capital pernambucana, totalizando 50 servidores a mais que no ano passado.

Ao longo das comemorações, a população poderá encontrar os profissionais no estande de Redução de Danos próximo à praça do Arsenal e no estande Cuide-se, na Alameda de Serviços, entre as 15h e 2h. Haverá, também, membros da equipe circulando em todos os polos oficiais, descentralizados e Polinhos, das 18h às 2h.

Covid-19

Em todos os dias de folia, haverá dois postos de testagem para Covid-19 funcionando: no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, das 8h às 17h, e na Unidade Básica Tradicional (UBT) José Dustan, na Iputinga, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os atendimentos serão realizados por demanda espontânea para grupos prioritários, os demais devem fazer o agendamento por meio do Conecta Recife, aplicativo ou site.

