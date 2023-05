Recife realiza fiscalização e apreende veículos de tração animal no bairro de Boa Viagem

A- A+

A Secretaria Executiva de Direitos dos Animais do Recife realizou, neste domingo (21), fiscalização e apreensão de carroças no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

A operação foi realizada em cumprimento da lei que proíbe a circulação de veículos de tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito montado. Durante esses cinco meses iniciais do ano, a Prefeitura do Recife recolheu mais de 40 animais.

De acordo com a secretária dos Direitos dos Animais, Andreza Romero, a ação busca “promover o bem-estar animal, a segurança no trânsito e agilizar o cumprimento da legislação municipal”.

“Nós monitoramos as áreas de maior demanda, mas também recebemos denúncias e fazemos um rastreamento diário. Integrada a outros órgãos municipais, a SEDA fará o resgate desses animais, que serão tratados adequadamente e, assim que recuperados, encaminhados para adoção responsável, seguindo critérios rigorosos com o intuito de evitar que o animal volte a sofrer maus-tratos”, disse.

Novas ações estão previstas para serem feitas ao longo desta semana.

Além da Secretaria Executiva de Direitos dos Animais do Recife, a operação contou com a participação do Centro de Vigilância Ambiental (CVA), da Guarda Municipal, a Secretaria de Política Urbana e Licenciamento (Sepul), da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e da Polícia Militar de Pernambuco.

