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Saúde Recife realiza mutirão contra o Aedes aegypti nesta sexta-feira (18) e sábado (19) Ação reforça orientação à população para eliminar criadouros e prevenir dengue, zika e chikungunya

O Recife intensifica as ações de prevenção e combate ao Aedes aegypti nesta sexta-feira (18) e sábado (19) com um mutirão promovido pela Secretaria de Saúde do Recife, por meio da Gerência de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses, e mobilização de equipes nos oito Distritos Sanitários da cidade.

Nas datas, os profissionais vão percorrer áreas consideradas prioritárias para identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito.



Além disso, os moradores serão orientados sobre medidas simples que podem ser adotadas no dia a dia para evitar a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A mobilização também terá ações de Educação em Saúde em áreas de comércio, parques e praças, levando informações diretamente à população que circula por esses espaços.

A proposta é ampliar a conscientização e reforçar que o enfrentamento às arboviroses depende da atuação conjunta do poder público e da comunidade.

A escolha do período reforça a necessidade de atenção aos cuidados com possíveis criadouros, especialmente diante das mudanças nas condições climáticas.

A combinação de temperaturas elevadas com a presença de água acumulada pode favorecer o desenvolvimento do mosquito e aumentar a necessidade de vigilância por parte da população.

“É importante reforçar que o combate ao Aedes aegypti precisa acontecer durante todo o ano. As condições climáticas podem favorecer a proliferação do mosquito, por isso a população deve manter uma rotina de cuidados, observando quintais, vasos de plantas, recipientes e qualquer local que possa acumular água. A eliminação dos criadouros é uma atitude simples, mas fundamental para a prevenção das arboviroses”, destacou a gerente de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde do Recife, Vânia Nunes.

A recomendação é que os moradores aproveitem o período do mutirão para fazer uma vistoria em suas casas e nos espaços de convivência, verificando locais como caixas-d’água, vasos de plantas, calhas, ralos, recipientes expostos e outros pontos que possam acumular água.

“Esse é um trabalho que precisa envolver toda a cidade. As equipes da Secretaria de Saúde estarão presentes em diferentes territórios, mas a participação da população é indispensável. Cada morador pode contribuir verificando regularmente sua casa, seu local de trabalho e os espaços ao seu redor. Quanto mais cedo identificarmos e eliminarmos um possível criadouro, menor será a oportunidade de desenvolvimento do mosquito”, reforçou a gestora.

Programação

Sexta-feira (18)

Serviço Integrado de Saúde (SIS)

R. Lindolfo Color, 65 - Engenho do Meio, Torróes

Horário: 8h

Sábado (19)

USF + Ilha de Santa Terezinha

Rua Artemis, 09, Santo Amaro

Antigo terminal de ônibus de Dois Unidos

Rua Hildebrando de Vasconcelos, S/N, Dois Unidos

USF + Professor Mário Ramos

Rua Oscar de Barros, 175, Casa Amarela

Sede do Distrito Sanitário IV

Rua Cantora Clara Nunes, 183, Cordeiro

Clube Sargento Wolff

Rua Sargento Wolff, 113, Afogados

USF+ do Pina/ Professor João Rodrigues

Rua Barreiros, 120, Pina

USF + Mário Monteiro de Melo

Rua Nova Descoberta, 20, Nova Descoberta

USF+ Jordão Alto

Rua Dona Carentina, Jordão



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