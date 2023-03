A- A+

Mutirão de vacinação Recife realiza mutirão de vacinação contra covid neste fim de semana (11 e 12); saiba os locais Além do imunizante contra Covid-19, alguns locais poderão atualizar o cartão de vacina do morador

Neste sábado (11) e domingo (12), moradores da cidade do Recife poderão completar ou iniciar o esquema vacinal contra o coronavírus em dez pontos do município. O mutirão de vacinação contra Covid-19 está voltado para as pessoas com mais de 6 meses de vida. No entanto, em alguns pontos específicos, moradores de diferentes idades poderão também atualizar o cartão de vacina.

A Secretaria de Saúde do Recife aponta que é necessário ter em mãos no momento da vacinação o documento de identificação, a carteira de vacinação, os comprovantes de vacinação da Covid-19 e o cartão SUS (caso tenha os últimos três).

Vale ressaltar que as crianças menores de idade deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Para se vacinarem, deve ser apresentado o documento oficial da criança, documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade, além de comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável.

Caso não possua um certificado de residência e também não tenha o certificado de domicílio eleitoral, é possível utilizar uma autodeclaração de moradia, elaborada no momento da vacinação e especificamente para estas ações.

Quem pode ser vacinado no mutirão de vacinação?

Além das pessoas com mais de seis meses de vida, que desejam iniciar o esquema vacinal com a primeira dose, os moradores que desejam tomar a segunda dose, e já passaram dos 28 dias de intervalo entre as vacinas, também poderão adquirir o imunizante em um dos pontos listados mais abaixo.

No mutirão, podem receber a primeira dose de reforço (terceira dose) as pessoas a partir de cinco anos que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses. Já aquelas com 40 anos ou mais, imunossuprimidas, com o Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou maior a 40 e os trabalhadores da saúde também podem receber a segunda dose de reforço (quarta dose).

Os idosos com mais de 80 anos também podem receber a dose de reforço adicional (quinta dose). O imunizante pode ser aplicado naqueles que tenham recebido a segunda dose de reforço (4ª dose) há, pelo menos, quatro meses.

Confira abaixo os locais e horários onde o mutirão estará atuando:

SÁBADO (11):

- Mercado São José (8h às 17h): Praça Dom Vital, São José - neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos;

- Rua Ibiporã (8h às 17h): Rua Ibiporã, 874, Ilha Joana Bezerra - neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos;

- Compaz Gov. Eduardo Campos (8h às 17h): Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto Santa Terezinha - neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização do cartão de vacina para todas as idades;

- Academia da Cidade Beira Rio (8h às 16h): Av. Beira Rio, S/N, Torre - neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização do cartão de vacina para gestantes e pessoas até 14 anos;

- Liga de Dominó (9h às 16h): Avenida Encanta Moça, 9, Pina - neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos;

- Associação Passarinho (9h às 15h): Rua Pica Pau, S/N, Passarinho - neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização do cartão de vacina para todas as idades;

DOMINGO (12):

- Viva Guararapes (9h às 17h): Av. Guararapes, Santo Antônio - neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos;

- Praça do Arsenal (8h às 17h): Rua do Bom Jesus, S/N, Bairro do Recife - neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos;

- USF Vila União (8h às 15h): Rua Nova Aliança, S/N, Iputinga - neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos e atualização do cartão de vacina para todas as idades;

- Turma do Flau (9h às 16h): Rua Espadarte, 454, Brasília Teimosa - neste local, haverá vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização do cartão de vacina para todas as idades;

