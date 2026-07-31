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PREVENÇÃO

Recife realiza mutirões de prevenção ao HIV e testagem gratuita para ISTs durante o mês de agosto

Ação "PrEPara a Prevenção" ocorre aos sábados em unidades de saúde de várias regiões da capital

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Recife realiza mutirões de prevenção ao HIV e testagem gratuita para ISTs durante o mês de agostoRecife realiza mutirões de prevenção ao HIV e testagem gratuita para ISTs durante o mês de agosto - Foto: SESAU/PCR

A Secretaria de Saúde do Recife promove, durante todos os sábados do mês de agosto, novas edições do programa "PrEPara a Prevenção".

A iniciativa visa descentralizar e ampliar o acesso da população a exames rápidos e à Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV, além de materiais de prevenção e orientação sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

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Os atendimentos ocorrem das 8h às 16h30, por ordem de chegada, em diferentes Unidades de Saúde do município. O público terá acesso a testes rápidos para detecção de sífilis, HIV e hepatites B e C, com resultados emitidos em até 20 minutos.

Para realizar a testagem rápida, é necessário ter a partir de 12 anos. Já para a avaliação e início da PrEP, medicamento de uso contínuo para pessoas em situação de maior vulnerabilidade ao vírus, a idade mínima é de 15 anos.

Recife realiza mutirões de prevenção ao HIV e testagem gratuita para ISTs durante o mês de agostoRecife realiza mutirões de prevenção ao HIV e testagem gratuita para ISTs durante o mês de agosto. Foto: SESAU/PCR


Caso algum teste dê positivo, o usuário terá o acolhimento da equipe e será encaminhado imediatamente para o acompanhamento e tratamento na rede especializada.

"A descentralização dessas ações facilita o acesso da população aos serviços de prevenção e amplia as oportunidades de diagnóstico precoce e de cuidado. Todas as pessoas sexualmente ativas devem manter uma rotina regular de testagens, bem como o uso de preservativos, mesmo quem já utiliza a PrEP", ressalta o coordenador do Setor de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro.

Confira a programação do mês de agosto:

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