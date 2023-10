Recife realiza pagamento do Bônus de Desempenho Educacional para profissionais da Educação

A- A+

Professores e demais profissionais da educação do Recife estão recebendo o pagamento do Bônus de Desempenho Educacional. O benefício é destinado aos profissionais das escolas que cumpriram parcial ou integralmente as metas pactuadas com a gestão. A quantia tem base no Índice do Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (IDEPE), indicador oficial de avaliação. Ao todo, será realizado um investimento de mais de R$ 19 milhões, sendo 2.298 servidores contemplados e 96 unidades agraciadas.

“Acabei de assinar o decreto do Bônus de Desempenho Educacional (BDE), com isso, a gente vai pagar, até o final do mês, R$ 19 milhões para os profissionais de educação da Rede Municipal do Recife. Lembrando que o BDE surgiu em Pernambuco com o ex-governador Eduardo Campos, colocando um sistema de gestão rigoroso, com metas claras, valorização do profissional da educação e reconhecimento pela atividade. A gente teve a oportunidade de universalizar esse bônus no Recife, garantindo que todas as escolas, que tenham ensino fundamental, concorram e possam receber esse bônus se atingirem a meta”, explicou João Campos. “Os R$ 19 milhões serão divididos para as escolas que atingirem essas metas. Todos os profissionais de educação de cada escola vão receber uma remuneração extra, chegando até a cinco vezes o salário de cada um. Acredito muito na educação e em metas claras”, concluiu

Nos anos anteriores, o bônus era pago exclusivamente aos professores. A novidade deste ano é o pagamento do para todos os servidores, inclusive contratos temporários, lotados nas unidades de ensino que atingiram as metas. O foco da bonificação é motivar ainda mais os profissionais e buscar fortalecimento da aprendizagem dos estudantes da Rede de Ensino do Recife, auxiliando na melhoria dos resultados educacionais.

É importante destacar que, além das escolas de Anos Finais do Ensino Fundamental, o benefício também passou a contemplar as escolas de Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Gerências Regionais de Educação. Durante o ano, as metas são pactuadas e as avaliações realizadas para que, no ano seguinte, os resultados sejam calculados e o bônus pago aos servidores das unidades.

