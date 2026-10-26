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MOBILIDADE Sistema de compartilhamento do Recife ganha 240 bicicletas elétricas com autonomia de até 100 km Expansão elevará a frota compartilhada para 1.200 unidades, com modelos de pedal assistido

A cidade do Recife receberá 240 novas bicicletas elétricas do sistema Bike Itaú até o fim deste mês de outubro. A iniciativa faz parte do projeto de modernização e expansão do serviço de compartilhamento, que passará a contar com 1,2 mil bicicletas, entre modelos convencionais e elétricos, para ampliar as opções de mobilidade urbana.

As novas bicicletas têm pedal assistido, tecnologia que utiliza um motor elétrico para complementar a força aplicada pelo ciclista e reduzir o esforço durante os trajetos.

Com bateria com autonomia de até 100 quilômetros, variável conforme as condições de uso e do percurso, os modelos também contam com rastreamento por GPS para auxiliar no monitoramento e na gestão da frota.

A incorporação das e-bikes ocorre em um contexto de ampliação da infraestrutura cicloviária da capital pernambucana, que possui cerca de 206 quilômetros de vias destinadas à circulação de bicicletas, dos quais aproximadamente 195 quilômetros são conectados. A rede abrange as zonas Norte, Oeste, Centro e Sul da cidade.

A adição das bikes elétricas ao sistema é fruto de uma parceria entre a prefeitura do Recife, a Tembici e o Itaú Unibanco.

Mobilidade

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, Felipe Matos, destacou a importância da tecnologia na modernização do serviço.

“A modernização do sistema de bicicletas compartilhadas é mais um passo importante. E, como a gestão também tem um forte componente de inovação e tecnologia, jamais poderia ficar de fora da evolução que as e-bikes representam na mobilidade urbana”, acrescentou.

Para a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, Luciana Nicola, a chegada dos novos modelos reforça a busca por alternativas de transporte com menor impacto ambiental.

“Acreditamos que cidades mais sustentáveis se constroem com soluções concretas, que ampliem as opções de mobilidade das pessoas e incentivem formas mais eficientes e de menor impacto ambiental para se deslocar”, afirmou.

O CEO e cofundador da Tembici, Tomás Martins, destacou que o pedal assistido pode estimular o uso das bicicletas em trajetos mais longos. “Neste ano, atingimos a marca de 10 milhões de deslocamentos realizados e a chegada das e-bikes no Recife traz um grande avanço na mobilidade ativa da cidade”, disse.

Para utilizar o Bike Itaú, é necessário baixar o aplicativo, realizar o cadastro e escolher um dos planos disponíveis para o Recife.

Frota contará com 240 novas e-bikes, equipadas com assistência à pedalada e rastreamento por GPS. | Foto: PCR/Divulgação

A plataforma permite consultar a localização das estações, verificar a disponibilidade de bicicletas e conferir as vagas para devolução.

Desde setembro deste ano, o sistema de compartilhamento é operado por meio de uma parceria entre o poder público municipal e a iniciativa privada.

A expansão da frota busca ampliar as alternativas de deslocamento cotidiano e incentivar o uso da bicicleta na cidade.

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