Recife recebe 7º Congresso Nacional da ABGLT com representantes de todo o país
Evento celebra 30 anos da entidade e debate estratégias para fortalecer direitos da população LGBTQIAPN+
Pernambuco sedia, entre os dias 23 e 27 de setembro, o 7º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT). O encontro acontece no Centro de Formação e Lazer do Sindsprev, no Recife, e deve reunir mais de 200 representantes de instituições do segmento.
Três décadas de trajetória
Fundada em 1995, a ABGLT completa 30 anos em 2025 e marca a data com debates, encontros temáticos e atividades que buscam alinhar estratégias políticas e sociais. O congresso tem caráter deliberativo e definirá o planejamento estratégico da entidade para os próximos anos.
Participação nacional e internacional
O evento contará com militantes de diversas regiões do Brasil e com a presença internacional de Dário Árias (Argentina) e Ari Vera (México), ambos da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex da América Latina e Caribe.
De acordo com a organização, o congresso também será um momento de reflexão sobre os desafios atuais, incluindo o combate à violência contra a população LGBTQIAPN+, além da defesa da democracia e da soberania social.
Serviço
Evento: 7º Congresso Nacional da ABGLT
Local: Centro de Formação e Lazer do Sindsprev – Av. Padre Mosca de Carvalho, 58, Guabiraba, Recife
Data: 23 a 27 de setembro de 2025
Com informações da assessoria