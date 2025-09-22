A- A+

Congresso Recife recebe 7º Congresso Nacional da ABGLT com representantes de todo o país Evento celebra 30 anos da entidade e debate estratégias para fortalecer direitos da população LGBTQIAPN+

Pernambuco sedia, entre os dias 23 e 27 de setembro, o 7º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT). O encontro acontece no Centro de Formação e Lazer do Sindsprev, no Recife, e deve reunir mais de 200 representantes de instituições do segmento.

Três décadas de trajetória

Fundada em 1995, a ABGLT completa 30 anos em 2025 e marca a data com debates, encontros temáticos e atividades que buscam alinhar estratégias políticas e sociais. O congresso tem caráter deliberativo e definirá o planejamento estratégico da entidade para os próximos anos.

Participação nacional e internacional

O evento contará com militantes de diversas regiões do Brasil e com a presença internacional de Dário Árias (Argentina) e Ari Vera (México), ambos da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex da América Latina e Caribe.

De acordo com a organização, o congresso também será um momento de reflexão sobre os desafios atuais, incluindo o combate à violência contra a população LGBTQIAPN+, além da defesa da democracia e da soberania social.

Serviço

Evento: 7º Congresso Nacional da ABGLT

Local: Centro de Formação e Lazer do Sindsprev – Av. Padre Mosca de Carvalho, 58, Guabiraba, Recife

Data: 23 a 27 de setembro de 2025

Com informações da assessoria

