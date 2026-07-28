A- A+

EVENTO Recife recebe 3ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MST a partir desta quarta (29) Evento acontece de 29 de julho a 1º de agosto na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife

A Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, será palco da 3ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra de Pernambuco (MST) a partir desta quarta-feira (29).



O evento gratuito segue até o próximo sábado (1º), reunindo agricultores de diversas regiões do estado para comercializar alimentos vindos direto do campo.



No local, o público encontrará frutas, verduras, legumes, produtos beneficiados, como pães e bolos, e uma área de alimentação.

Rua do Bom Jesus será palco da 3ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MST. Foto: Anderson Stevens



Além do espaço para venda dos alimentos, a feira promoverá shows, apresentações de artistas locais e debates, com o objetivo de dialogar sobre a importância da Reforma Agrária Popular. Entre os debatedores está o dirigente nacional do MST, João Pedro Stédile.



"As feiras são o momento de mostrar e potencializar a nossa produção através de uma relação mais direta com a sociedade. É o resultado das conquistas da reforma agrária em Pernambuco", afirma a dirigente nacional do MST em Pernambuco, Jaime Amorim.

Veja também