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EVENTO

Recife recebe 3ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MST a partir desta quarta (29)

Evento acontece de 29 de julho a 1º de agosto na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife

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Rua do Bom Jesus será palco da 3ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MSTRua do Bom Jesus será palco da 3ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MST - Foto: Anderson Stevens

A Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, será palco da 3ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra de Pernambuco (MST) a partir desta quarta-feira (29).

O evento gratuito segue até o próximo sábado (1º), reunindo agricultores de diversas regiões do estado para comercializar alimentos vindos direto do campo.

No local, o público encontrará frutas, verduras, legumes, produtos beneficiados, como pães e bolos, e uma área de alimentação.

Rua do Bom Jesus será palco da 3ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MSTRua do Bom Jesus será palco da 3ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MST. Foto: Anderson Stevens


Além do espaço para venda dos alimentos, a feira promoverá shows, apresentações de artistas locais e debates, com o objetivo de dialogar sobre a importância da Reforma Agrária Popular. Entre os debatedores está o dirigente nacional do MST, João Pedro Stédile.

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"As feiras são o momento de mostrar e potencializar a nossa produção através de uma relação mais direta com a sociedade. É o resultado das conquistas da reforma agrária em Pernambuco", afirma a dirigente nacional do MST em Pernambuco, Jaime Amorim.

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