Recife recebe aulão para o Enem com foco em redação neste sábado (9); veja como se inscrever

A- A+

Com o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) cada vez mais próximo, as preparações seguem a todo vapor. Pensando nisso, neste sábado (9),a partir das 13h, acontece o "Bethflix na redação", aulão que visa contemplar alunos das redes pública e privada do Recife, no Auditório Capiba da Uninassau, localizado no bairro das Graças, Zona Norte da capital.



As vagas são gratuitas e limitadas e, no aulão, serão abordadas dicas e estratégias baseadas em um repertório sociocultural de filmes e obras atuais que podem ser usadas na prova.

O evento é proposto e organizado pela Prof. Beth Andrade, que revelou que o projeto tenta trazer a educação para mais pessoas por uma perspectiva diferente do que geralmente é abordado nos aulões preparatórios para o Enem.

"Existe uma carência de conhecimento a respeito do que é repertório sociocultural na redação Enem, por parte dos vestibulandos. Sempre vem à mente dúvidas como: 'qual repertório usar?', 'o que escrever em cada parágrafo?', 'o que pode ser considerado como repertório sociocultural?'. Sendo assim, surgiu a ideia criar o aulão a partir de obras cinematográficas atuais, uma vez que os estudantes vivem imersos em plataformas de streamings e afins", começou a Prof. Beth Andrade. "Esse mecanismo vai facilitar com que eles associem, de forma mais crítica e eficaz, que o produto cultural pode ser usado ao seu favor, para argumentar e fundamentar na redação. Vai ser muito satisfatório poder proporcionar momentos de aprendizagem e participar dos sonhos desses jovens", finalizou.

Por mais que as vagas sejam limitadas, ainda é possível realizar a inscrição. Para isso, é necessário acessar este link, que direcionará para um formulário. Além disso, no dia do evento, cada aluno inscrito deve levar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão doados para comunidades carentes da Região Metropolitana do Recife (RMR). Para mais informações, é possível entrar em contato com a própria organização, através do perfil do Instagram @cursobethandrade.

Serviço:

“Aulão Bethflix na Redação”

Endereço: Auditório Capiba da Uninassau, Rua Fernando Lopes, 752 - Graças, Recife – PE

Horário: Das 13h às 17h

Entrada: 2kg de alimentos não perecíveis



Veja também

RECIFE Alto José do Pinho recebe desfile de banda e fanfarras de escolas do Recife neste domingo (10)