MAIO AMARELO Recife recebe blitz com distribuição de antenas contra linhas de cerol para motociclistas A ação, organizada pelo Seambepe e o BPDetran, faz parte do Maio Amarelo, movimento internacional para prevenção de acidentes de trânsito

O Sindicato dos Trabalhadores Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta Por Aplicativo do Estado de Pernambuco (Seambape), em parceria com o BPDetran, organiza, na próxima terça-feira (30), uma blitz educativa na Estrada dos Remédios, localizada no bairro de Afogados, zona Oeste do Recife, das 10h às 18h.

Durante o ato, serão distribuídas e instaladas para os motociclistas abordados de cerca de 1.000 antenas corta pipa, que protegem contra linhas com cerol e de tipo chilena, que possuem venda e uso proibidas por lei no Código Penal Brasileiro nos artigos 129, 132 e 278.

A ação visa conscientizar a população sobre os riscos de acidentes de trânsito envolvendo esses tipos de linhas, que possuem material altamente cortante.

As antenas corta pipa são instaladas na parte da frente da moto e ajudam a retirar as linhas do caminho do mototrista e manter o seu caminho o mais seguro possível, prevenindo acidentes deste tipo.

As proibições destes materiais é ainda mais ampla. O uso do cerol - mistura de cola e pedaços de vidro -, muito comum para empinar pipas, é proibido na esfera estadual, sancionada pela Lei Nº 11.931 de 2001. Já a linha chilena, feita industrialmente, é ainda mais perigosa. Isto porque ela é formada por pó de quartzo e óxido de alumínio, o que a torna ainda mais cortante.

De acordo com determinações do Detran-PE, a utilização da antena corta pipa é obrigatória somente para motos com placas vermelhas - motofretes ou mototáxis. Ainda assim, o uso é recomendado para todos os motociclistas e ação desta terça visa justamente promover conscientização para a população.

