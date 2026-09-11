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HEMOPE Campanha mobiliza doação de sangue para reforçar estoque do Hemope neste sábado (12) Iniciativa pretende arrecadar 210 bolsas para o Hemope e terá estrutura móvel para ampliar o atendimento aos doadores

Uma campanha de doação de sangue será realizada neste sábado (12), no escritório corporativo da Masterboi, em Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, com a meta de coletar 210 bolsas para a Fundação Hemope.

A ação reunirá colaboradores, familiares, amigos e parceiros da empresa e contará com estrutura da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) para ampliar a capacidade de atendimento.

Nesta edição, a coleta terá o apoio de um ônibus do Hemope, com capacidade para realizar até 60 atendimentos.

Na área interna da empresa, a equipe responsável poderá receber outros 150 doadores. A estrutura permitirá aumentar o número de coletas e facilitar a participação do público mobilizado pela iniciativa.

Realizada desde 2022, a campanha já passou pelas plantas industriais da empresa e soma 905 bolsas coletadas.

Como cada doação pode beneficiar até quatro pessoas, o volume representa potencial de atendimento a cerca de 3.620 vidas. Na unidade do Recife, esta será a terceira edição realizada em parceria com o Hemope.

A ação faz parte da agenda de responsabilidade social da Masterboi e busca contribuir para a manutenção dos estoques de sangue da rede pública.

Na última edição, realizada em fevereiro deste ano, foram arrecadadas 136 bolsas. Além disso, empresa mobilizou diferentes públicos ligados à companhia para participar da iniciativa.

Quem pode doar?

Entre os critérios básicos para a doação estão ter entre 16 e 69 anos e pesar pelo menos 50 quilos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis.

Também é necessário estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe ou infecções nos sete dias anteriores, e apresentar documento oficial com foto. | Foto: Masterboi/Divulgação

Antes da coleta, é recomendado dormir pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores. No dia da doação, não é necessário estar em jejum, mas alimentos gordurosos devem ser evitados nas três horas anteriores.

É importante relembrar que o consumo de bebidas alcoólicas também deve ser evitado nas 12 horas que antecedem a doação. A campanha pretende reforçar a participação de colaboradores, familiares, amigos e parceiros em uma ação voltada à saúde pública.

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