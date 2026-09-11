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HEMOPE

Campanha mobiliza doação de sangue para reforçar estoque do Hemope neste sábado (12)

Iniciativa pretende arrecadar 210 bolsas para o Hemope e terá estrutura móvel para ampliar o atendimento aos doadores

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Ação será realizada no escritório da Masterboi, em Dois Irmãos, com meta de coletar 210 bolsasAção será realizada no escritório da Masterboi, em Dois Irmãos, com meta de coletar 210 bolsas - Foto: Masterboi/Divulgação

Uma campanha de doação de sangue será realizada neste sábado (12), no escritório corporativo da Masterboi, em Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, com a meta de coletar 210 bolsas para a Fundação Hemope.

A ação reunirá colaboradores, familiares, amigos e parceiros da empresa e contará com estrutura da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) para ampliar a capacidade de atendimento.

Nesta edição, a coleta terá o apoio de um ônibus do Hemope, com capacidade para realizar até 60 atendimentos.

Na área interna da empresa, a equipe responsável poderá receber outros 150 doadores. A estrutura permitirá aumentar o número de coletas e facilitar a participação do público mobilizado pela iniciativa.

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Realizada desde 2022, a campanha já passou pelas plantas industriais da empresa e soma 905 bolsas coletadas.

Como cada doação pode beneficiar até quatro pessoas, o volume representa potencial de atendimento a cerca de 3.620 vidas. Na unidade do Recife, esta será a terceira edição realizada em parceria com o Hemope.

A ação faz parte da agenda de responsabilidade social da Masterboi e busca contribuir para a manutenção dos estoques de sangue da rede pública.

Na última edição, realizada em fevereiro deste ano, foram arrecadadas 136 bolsas. Além disso, empresa mobilizou diferentes públicos ligados à companhia para participar da iniciativa.

Quem pode doar?
Entre os critérios básicos para a doação estão ter entre 16 e 69 anos e pesar pelo menos 50 quilos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis.

Também é necessário estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe ou infecções nos sete dias anteriores, e apresentar documento oficial com foto.Também é necessário estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe ou infecções nos sete dias anteriores, e apresentar documento oficial com foto. | Foto: Masterboi/Divulgação

Antes da coleta, é recomendado dormir pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores. No dia da doação, não é necessário estar em jejum, mas alimentos gordurosos devem ser evitados nas três horas anteriores.

É importante relembrar que o consumo de bebidas alcoólicas também deve ser evitado nas 12 horas que antecedem a doação. A campanha pretende reforçar a participação de colaboradores, familiares, amigos e parceiros em uma ação voltada à saúde pública.

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