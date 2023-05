Recife recebe congresso ministrado por profissionais da área da saúde sobre riscos da obesidade

A- A+

A EMAG, congresso sobre os riscos da obesidade para a sociedade, chega ao Recife nesta sexta-feira (26) e vai até o próximo domingo (28), no Mar Hotel Convention, em Boa Viagem, Zona Sul da capital.

Nos três dias de palestras, médicos, nutricionistas e profissionais de educação física ministrarão conteúdos sobre tendências no tratamento da obesidade e estratégias de emagrecimento para a população, além de darem orientações sobre os impactos da doença para a saúde.

O objetivo da convenção é qualificar profissionais e estudantes da área da saúde - público-alvo da convenção - para tratar, da melhor maneira possível, portadores de obesidade. Ao todo, serão ministradas 17 palestras e a expectativa da organização é que 300 pessoas participem durante os três dias.

“Teremos grandes referências nacionais no assunto obesidade: Daniel Coimbra (nutricionista das estrelas, feito o DJ Alok e o humorista Whindersson Nunes); O PhD em ciências fisiológicas Jonato Prestes, o pesquisador em musculação e PhD De Salles, o médico ortopedista Pietro Mannarino, o fisiologista Fábio Ceschini, nutricionista Gustavo Duarte, nutricionista Janine Hampel”, revelou Flama Elias, profissional de educação física e coordenador científico do congresso.

Obesidade no Brasil e no mundo

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo.

Ao todo, estima-se que cerca de 25% da população atual do Brasil sofre com obesidade. Além disso, a expectativa dos profissionais da saúde é de que o número cresca para 30% até 2030.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2020), atualmente mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso (60,3%, o que representa 96 milhões de pessoas), com prevalência maior no público feminino (62,6%) do que no masculino (57,5%). Já a condição de obesidade atinge 25,9% da população, alcançando 41,2 milhões de adultos.

Assim, o objetivo da EMAG é debater os perigos oferecidos pela doenças e propor sugestões aos profissionais da saúde para tratamento dos seus pacientes para que esses números diminuam.

Programação do evento

Sexta (26) - Abertura: 18h às 21h

Sábado (27): 08h às 18h

Domingo (28)- Encerramento: 08h às 18h

Veja também

MUNDO Japão mobiliza caças após detectar aeronaves russas perto de sua costa