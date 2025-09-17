A- A+

Feira Recife recebe a 2ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MST Com início nesta quinta-feira (18), evento será realizado na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, área central da cidade

A segunda edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra de Pernambuco (MST) começa nesta quinta-feira (18), na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, na área central da cidade, com a presença de camponesas e camponeses do estado.

Com a exposição de produtos diversos, o evento terá uma grande diversidade de alimentos e produtos a serem oferecidos à população pernambucana até o sábado (20), além de servir como uma forma de estreitar os laços entre os produtores e os consumidores.

“As feiras são a nossa relação mais direta com a sociedade. É o momento de divulgar aquilo que nós estamos produzindo e potencializar a nossa produção, mostrando para a sociedade o resultado de tantas lutas e das conquistas que tivemos até hoje para a reforma agrária”, explica Jaime Amorim, dirigente nacional do MST em Pernambuco.

Jaime também ressaltou que a feira vai além do comércio. “O campo produz, a cidade consome e, cada vez mais, nós estamos caminhando para uma produção agroecológica, agroflorestal, mas feira não é só venda. Feira é cultura, lazer, é essa relação de diálogo entre as pessoas que produzem e quem vai lá consumir”, afirma.

Além do espaço para venda dos alimentos, o evento tem o objetivo de dialogar com a sociedade sobre a importância da Reforma Agrária para enfrentar importantes dilemas da sociedade brasileira, como ações de mitigação dos efeitos da crise climática e políticas públicas para a produção de alimentos saudáveis.



De acordo com a deputada estadual e militante do MST Rosa Amorim, “o projeto de Reforma Agrária Popular que o MST defende não se trata apenas de democratizar o acesso à terra”.

“Os agricultores e agricultoras familiares produzem alimentos livres de veneno e transgênicos que vão ser escoados nos mercados locais e em programas como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), atuando para alimentar nosso povo com alimentos saudáveis. Além disso, com a produção agroecológica, baseada no respeito aos tempos e processos da natureza, o MST mostra na prática que é possível produzir sem desmatar, envenenar ou queimar nossos biomas”, disse Rosa Amorim.



O evento deve contar também com a participação de dirigentes nacionais do movimento, como João Pedro Stédile e com a presença do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para realizar uma série de entregas da pasta voltadas à agricultura familiar e camponesa.

Durante a ação, artistas populares farão shows gratuitos no Bairro do Recife para o público presente na feira.

SERVIÇO

2ª Feira Estadual da Reforma Agrária do MST

Data: 18 a 20 de setembro de 2025

Local: Rua do Bom Jesus, S/N, Bairro do Recife, Recife - PE

