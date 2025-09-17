Qua, 17 de Setembro

Recife recebe a 2ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MST

Com início nesta quinta-feira (18), evento será realizado na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, área central da cidade

Feira estadual de Reforma Agrária do MST chega ao Recife com segunda edição a partir desta quinta-feira (18) - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

A segunda edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra de Pernambuco (MST) começa nesta quinta-feira (18), na Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, na área central da cidade, com a presença de camponesas e camponeses do estado.

Com a exposição de produtos diversos, o evento terá uma grande diversidade de alimentos e produtos a serem oferecidos à população pernambucana até o sábado (20), além de servir como uma forma de estreitar os laços entre os produtores e os consumidores.

 “As feiras são a nossa relação mais direta com a sociedade. É o momento de divulgar aquilo que nós estamos produzindo e potencializar a nossa produção, mostrando para a sociedade o resultado de tantas lutas e das conquistas que tivemos até hoje para a reforma agrária”, explica Jaime Amorim, dirigente nacional do MST em Pernambuco. 

Jaime também ressaltou que a feira vai além do comércio. “O campo produz, a cidade consome e, cada vez mais, nós estamos caminhando para uma produção agroecológica, agroflorestal, mas feira não é só venda. Feira é cultura, lazer, é essa relação de diálogo entre as pessoas que produzem e quem vai lá consumir”, afirma.

Além do espaço para venda dos alimentos, o evento tem o objetivo de dialogar com a sociedade sobre a importância da Reforma Agrária para enfrentar importantes dilemas da sociedade brasileira, como ações de mitigação dos efeitos da crise climática e políticas públicas para a produção de alimentos saudáveis. 

De acordo com a deputada estadual e militante do MST Rosa Amorim, “o projeto de Reforma Agrária Popular que o MST defende não se trata apenas de democratizar o acesso à terra”.

 “Os agricultores e agricultoras familiares produzem alimentos livres de veneno e transgênicos que vão ser escoados nos mercados locais e em programas como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), atuando para alimentar nosso povo com alimentos saudáveis. Além disso, com a produção agroecológica, baseada no respeito aos tempos e processos da natureza, o MST mostra na prática que é possível produzir sem desmatar, envenenar ou queimar nossos biomas”, disse Rosa Amorim.

O evento deve contar também com a participação de dirigentes nacionais do movimento, como João Pedro Stédile e com a presença do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para realizar uma série de entregas da pasta voltadas à agricultura familiar e camponesa.

Durante a ação, artistas populares farão shows gratuitos no Bairro do Recife para o público presente na feira. 

SERVIÇO
2ª Feira Estadual da Reforma Agrária do MST 
Data: 18 a 20 de setembro de 2025
Local: Rua do Bom Jesus, S/N, Bairro do Recife, Recife - PE

