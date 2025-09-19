A- A+

URBANISMO Recife recebe especialistas de Londres e do Brasil para repensar o futuro urbano da cidade na Unicap Durante a iniciativa, alunos do curso de Design Urbano e Espaços da Cidade da Unicap irão trabalhar junto aos especialistas com metodologias como mapeamento urbano, análises fotográficas e entrevistas de campo

De 22 a 26 de setembro, Recife recebe o "Workshop de Resiliência Urbana da Borda Histórica Continental", promovido pela Central Saint Martins (CSM), faculdade integrante da University of the Arts London, em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) e a Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries).

O evento acontece na Unicap, no bairro da Boa Vista, com visitas de campo ao território de estudo, a Avenida Conde da Boa Vista, um dos principais corredores viários do Centro do Recife, por onde circulam mais de 350 mil pessoas diariamente.

A iniciativa integra uma colaboração internacional de cinco anos, firmada em 2025, que une pesquisadores, estudantes e profissionais em torno do desafio de construir cidades mais justas, resilientes e preparadas para as mudanças climáticas.

Workshop

Entre os especialistas convidados estão Alex Warnock-Smith, diretor do Programa de Práticas Espaciais da CSM, Diana Ibanez Lopez, diretora do mestrado MA Cities, e Juliana Muniz Westcott, doutoranda e professora da instituição.

Durante a iniciativa, alunos do curso de Design Urbano e Espaços da Cidade da Unicap irão trabalhar com metodologias de mapeamento urbano, análises fotográficas e entrevistas de campo, ampliando os dados levantados em seis meses de pesquisa.

O objetivo é construir uma visão integrada que identifique oportunidades de transformação urbana e fortaleça a centralidade como elemento-chave da vitalidade e resiliência da cidade.

A proposta vai além da técnica, buscando provocar também a reflexão e experimentação entre os participantes. Como explica Juliana Muniz Westcott:

“A intenção é que o workshop seja uma reflexão coletiva sobre os dados subjetivos, por meio de interpretações visuais experimentais de mapeamento. Dependendo dos conjuntos de dados e análises com os quais os alunos estão trabalhando, os tutores os orientarão com métodos específicos, como documentar as ruas ou estabelecer diálogos com empresas locais”, explica.

Parceria

A parceria entre a CSM e a Aries conecta o Recife a uma rede global de pesquisas sobre cidades climáticas, apoiada pelo Climate Cities Programme e por iniciativas como "Cidade como Água" e "Cidade como Clima".

Além de publicações, vídeos e curtas exibidos em Londres, a colaboração já resultou em presença ativa na cidade, com a participação no "Cidades em Transição", fórum que promove o intercâmbio de experiências e soluções para o desenvolvimento sustentável, inclusivo e resiliente das cidades, e a transmissão do Spatial Radio diretamente do Recife, reforçando o papel do município como laboratório vivo de inovação urbana no cenário internacional no REC’n’Play 2023.

Para Mariana Pontes, diretora-presidente da Aries, a presença da CSM na cidade reforça a importância da cooperação internacional no enfrentamento dos desafios urbanos e climáticos.

“Essa parceria posiciona o Recife no centro de um diálogo global sobre inovação urbana, ao mesmo tempo em que valoriza o conhecimento produzido localmente. Trabalhar lado a lado com instituições de referência mundial como a Central Saint Martins amplia nossa capacidade de construir soluções mais justas e adaptadas à realidade da cidade”, afirma.

Futuro

Nos próximos anos, o acordo de cooperação prevê novos workshops, debates públicos, projetos-piloto e aprofundamento de pesquisas aplicadas ao território recifense.

“Nosso compromisso é viabilizar que esse conhecimento seja traduzido em ações concretas, que envolvam universidades, poder público e comunidades. Só assim construiremos uma cidade mais resiliente, inclusiva e preparada para os desafios climáticos que já estão postos”, conclui Mariana.

Confira a programação completa do workshop:

Workshop Internacional Resiliência Urbana Integrada — Perspectivas Vivas para a Borda Histórica Continental do Recife.

Segunda-feira (22)

• 17h – Abertura (aberto ao público)

Terça-feira (23)

• 14h – Visita de Campo

• 16h30 – Retorno Unicap

• 17h – Apresentação diagnóstico do Território

• 18h – Encerramento

Quarta-feira (24)

• 13h30 – Sistematização pesquisa de campo + Ideação de propostas

• 18h – Encerramento

Quinta-feira (25)

• 13h30 – Elaboração das propostas e preparação da apresentação final (estudantes)

• 18h – Encerramento

Sexta-feira (26)

• 13h30 – Revisão para apresentação

• 16h30 – Apresentação e encerramento do Workshop (aberto ao público)

Com informações da assessoria.

