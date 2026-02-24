A- A+

Oportunidade Recife recebe evento gratuito de capacitação para profissionais do Terceiro Setor nesta quarta (25) O Giro Filantropia ocorre na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na área central da cidade, das 8h30 às 18h

Um seminário itinerante que percorre o Brasil oferecendo capacitação gratuita a gestores, profissionais e lideranças do Terceiro Setor chega ao Recife nesta quarta-feira (25).

O Giro Filantropia será realizado das 8h30 às 18h, na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), na área central da cidade, reunindo especialistas de diferentes áreas para um dia que promete ser de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento institucional e profissional.

A participação nas atividades é gratuita e está com as inscrições abertas e a programação completa no site do evento.

O encontro, que é organizado pela Rede Filantropia, já promoveu mais de 100 edições em quase 50 cidades brasileiras desde 2015.



A ação tem o objetivo de disseminar informação técnica, inovação e boas práticas de gestão para Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

“O Giro é um evento realizado regionalmente para reunir organizações locais, promovendo a integração entre eles e trazendo informações sobre gestão para o Terceiro Setor. Também será um evento preparatório para o FIFE”, afirma Thaís Iannarelli, diretora executiva da Rede Filantropia.

Programação

O Giro Filantropia em Recife tem início às 8h30 com o credenciamento, seguida da abertura oficial.



A partir das 9h, o palestrante Marcio Zeppelini, presidente da Rede Filantropia, conduz a palestra magna “Relacionamento para #FazerAcontecer com Impacto”, apresentando quatro passos práticos para tirar projetos do papel e ampliar resultados no Terceiro Setor.

Ao longo do dia, o público poderá acompanhar conteúdos voltados à governança contábil, organização financeira, captação de recursos, tecnologia aplicada à gestão social e uso da inteligência artificial.



Entre os destaques da programação estão as palestras de Warley Dias, sobre controles internos e gestão contábil responsável, e Alessandro Feitoza, que aborda a prestação de contas como ferramenta de impacto.



Outras opções para o público serão as palestras de Renato Carneiro, que apresenta aplicações práticas da inteligência artificial na captação de recursos, e Roberto Lang, com estratégias tradicionais e inovadoras para ampliar doações e parcerias.

A programação também prevê momentos de relacionamento com a Rede Filantropia e apoiadores, além de coffee-break, networking e sorteios ao longo do dia e no encerramento do Giro.



Fórum Interamericano

A realização do Giro Filantropia em Recife antecede um período de intensa mobilização do setor na região.

Entre os dias 14 e 17 de abril, a cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, receberá o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (FIFE), no Centro de Convenções de Pernambuco.

O encontro reúne mais de 100 palestrantes e cerca de 2 mil profissionais, gestores e lideranças sociais de diversas regiões do país para quatro dias de debates, formação técnica e articulação institucional.



As inscrições já estão podem ser realizadas no site.



Serviço

Giro Filantropia

Data: 25 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: das 08h30 às 18h

Local: Auditório G1 Pe. José de Anchieta da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) - Rua do Príncipe, 526, Boa Vista - Recife/PE

Inscrições gratuitas: https://dialogosocial.com.br/recife/#inscricao

