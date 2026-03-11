A- A+

RECIFE Recife recebe feira gratuita com 20 universidades americanas Evento no Mar Hotel oferece orientação direta com diretores de admissão sobre bolsas de estudo, graduação e pós-graduação nos EUA

Estudantes pernambucanos interessados em uma formação internacional têm um encontro marcado com representantes de cerca de 20 instituições dos Estados Unidos.

A Feira EducationUSA Brasil 2026 será realizada em 21 de março, das 15h às 18h, no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana. As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site oficial.

O evento, organizado pela ABA EducationUSA, celebra o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos e funciona como uma ponte direta entre o público e quem decide os processos seletivos.

"Será uma oportunidade única de conversar pessoalmente com quem decide processos seletivos e entender, na prática, como funciona o ingresso em universidades internacionais", explica a advisor da instituição, Luiza Villela.

Durante a feira, os visitantes poderão tirar dúvidas sobre programas de graduação, mestrado, doutorado, cursos de curta duração e de inglês. Além disso, haverá orientações específicas sobre os exames exigidos, prazos de candidatura e, principalmente, as possibilidades de bolsas de estudo e apoio financeiro.

Instituições renomadas como a University of Colorado Boulder, University of South Florida e a School of Visual Arts já estão confirmadas. O EducationUSA é a rede oficial de orientação do Departamento de Estado Americano, garantindo que as informações compartilhadas sejam confiáveis e atualizadas.

