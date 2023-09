A- A+

TRANSPORTE Recife recebe linhas especiais de ônibus para o desfile da Independência do Brasil, nesta quinta (7) A ação também promove alterações no tráfego e de itinerário na linha TI Tancredo Neves; confira

Com o tradicional desfile do dia 7 de Setembro, nesta quinta-feira, comemorando o Dia da Independência do Brasil, o Consórcio Grande Recife irá disponibilizar um esquema especial de linhas de ônibus para cobrir a demanda com o alto fluxo de pessoas que irão se deslocar para o evento.



Assim, a avenida Marechal Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da Capital, que é onde o desfile vai acontecer, receberá um reforço na frota, além de outras áreas da Cidade.

Ao todo, serão disponibilizados 27 ônibus extras nas ruas como reforço para 14 linhas. De acordo com o consórcio, a ação promove um aumento de 187 viagens na quinta-feira. Confira, abaixo, as linhas reforçadas:

• TI Aeroporto/TI Joana Bezerra

• TI PE-15/Boa Viagem

• CDU/Caxangá/Boa Viagem

• Pau Amarelo/TI Pelópidas

• Loteamento Conceição/TI Pelópidas

• TI PE-15/TI Igarassu(Sítio Histórico)

• TI Igarassu (Dantas Barreto)

• Ilha Itamaracá/TI Igarassu

• CDU/Boa Viagem/Caxangá

• TI Rio Doce/Dois Irmãos

• TI Cabo/TI Cajueiro Seco

• Gaibu/TI Cabo

• Gaibu/Barra de Jangada/Via Paiva

• TI Cabo

Mudanças no tráfego

O desfile, que parte do bairro da Imbiribeira, também promoverá mudanças no tráfego de ônibus do Recife.

No sentido subúrbio/cidade, um trecho sofrerá alteração, compreendido entre a avenida Marechal Mascarenhas de Morais com a rua 10 de Julho, e com a rua Arquiteto Fernando Almeida. Nesta extensão, de 5,2 km, será realizada a desativação de 15 paradas de ônibus - 020050 a 020063, além da 020700, que fica em frente ao Ginásio de Esportes Geraldão.

Além disso, a linha 168-TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista) fará uma viagem às 4h40, já que o metrô inicia o funcionamento a partir das 5h.

Alteração do itinerário do TI Tancredo Neves

Outro trecho, que compreende a avenida Marechal Mascarenhas de Morais com a rua Júlio Verne e com a rua Jamaica, também passará por alterações. Serão interditadas sete paradas de ônibus, da 020004 a 020010, em uma extensão de 2,6 km.

Assim, para compor o novo itinerário, o TI Tancredo Neves (tanto no sentido cidade/subúrbio, quanto no sentido cidade/TI Tancredo Neves) passará por mudanças.

Confira, abaixo, a descrição do novo trajeto.

Sentido cidade/subúrbio (TI Tancredo Neves):

Itinerário normal

TI Tancredo Neves, av. Sul, Rua João Fontes, av. Marechal Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó…

Alteração do itinerário

TI Tancredo Neves, av. Sul, Viaduto Tancredo Neves, av. Recife, av. Jean Emile Favre, rua Jamaica, rua Itamaracá, rua Paris, rua Arquiteto Luis Nunes, rua Olívia Menelau, rua Zeferino Pinho, rua José Apolinário, rua Arquiteto Fernando Almeida, av. Marechal Mascarenhas de Morais, Ponte Motocolombó…

Sentido cidade/TI Tancredo Neves:

Itinerário normal

...Ponte Motocolombó, av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, acesso à av. Sul, giro à esquerda na av. Sul, TI Tancredo Neves.

Alteração do itinerário

...Ponte Motocolombó, rua Júlio Verne, rua Arquiteto Luis Nunes, rua Paris, av. Jean Emile Favre, rua Jamaica, av. Marechal Mascarenhas de Morais, Alça Sudoeste do Viaduto Tancredo Neves, Viaduto Tancredo Neves, acesso à av. Sul, giro à esquerda na av. Sul, TI Tancredo Neves.

Em caso de dúvidas, a população pode encontrar mais informações diretamente com o Consórcio Grande Recife. Para isso, é possível entrar em contato via Central de Atendimento ao Cliente (0800 081 0158) ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), exclusivo para reclamações

Como fica o metrô

Metrô do Recife funciona das 5h às 23h. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

A reportagem entrou em contato com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que revelou que não será montado um esquema especial na Linha Sul por conta do desfile militar.

O motivo, segundo a CBTU, é porque de acordo com a "experiência de outros eventos, não há demanda concentrada".

Ainda assim, a organização afirmou que "haverá monitoramento da demanda de passageiros pelo sistema de câmeras, e caso haja necessidade, mais trens serão injetados no sistema".

As linhas funcionam na Capital normalmente na quinta-feira, das 5h às 23h.

Confira, abaixo, a nota oficial da CBTU na íntegra.

"A CBTU Recife informa que na próxima quinta-feira, 07 de setembro, não haverá esquema especial na Linha Sul em virtude do desfile militar, pois pela experiência de outros eventos, não há demanda concentrada. Contudo, haverá monitoramento da demanda de passageiros pelo sistema de câmeras, e caso haja necessidade, mais trens serão injetados no sistema. O horário de funcionamento será normal das 5h às 23h."

