Recife recebe maior congresso de genética médica do país a partir desta quarta XXXVI Congresso Brasileiro de Genética Médica reúne especialistas nacionais e internacionais, pacientes e profissionais de saúde até sábado (27), no Centro de Convenções

O Recife será palco, a partir desta quarta-feira (24), do XXXVI Congresso Brasileiro de Genética Médica, considerado o maior evento do setor no país, promovido pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica.

A programação segue até o sábado (27), no Centro de Convenções (Expocenter), reunindo cerca de 800 congressistas e especialistas do Brasil e do exterior.

A cerimônia de abertura acontece às 8h, e às 10h15 o presidente do congresso, Dr. Diogo Soares, médico geneticista e coordenador do Núcleo de Doenças Raras do Real Hospital Português, concede coletiva de imprensa.

O primeiro dia é voltado a cursos de atualização para profissionais de saúde em diferentes áreas da genética, como câncer de mama hereditário, neurogenética, displasias esqueléticas, doenças cardiovasculares, erros inatos da imunidade e da metabolização, além de aspectos genéticos da infertilidade humana.

Também haverá um curso especial para agentes comunitários de saúde e profissionais da atenção básica de Pernambuco, com o objetivo de ampliar a presença da genética na rede primária.

Outro destaque será o Encontro de Pacientes e Associações de Pacientes com Doenças Raras, espaço de debate sobre políticas públicas, novas tecnologias e acesso a medicamentos.

A programação científica inclui conferências internacionais no auditório principal, com nomes de referência mundial:

25 de setembro (quinta-feira): Ganeshwaran Mochida (EUA), às 8h30; e Kathleen Sullivan (EUA), às 14h.

26 de setembro (sexta-feira): Manuel Schiff (França), às 8h30; e Carlos F. Ferreira (EUA), às 14h.

27 de setembro (sábado): Judy Garber (EUA), às 10h.

