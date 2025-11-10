A- A+

Congresso Recife recebe o 16º Congresso Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica Evento da Sociedade Brasileira de Pediatria reunirá especialistas nacionais e internacionais entre os dias 12 e 15 de novembro de 2025, no Recife Expo Center

Recife será o ponto de encontro da endocrinologia pediátrica brasileira entre os dias 12 e 15 de novembro de 2025, com a realização do 16º Congresso Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica (COBRAPEM), no Recife Expo Center. Promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o evento retorna à capital pernambucana após 22 anos e terá como tema central “Fortalecendo vínculos entre o Pediatra Geral e a Endocrinologia Pediátrica”.

O congresso, que já registrou recorde de inscrições, consolida-se como o maior da história do COBRAPEM. A programação inclui palestras, simpósios e discussões de casos clínicos voltados para o aprimoramento da prática médica e o fortalecimento do cuidado multidisciplinar em crianças e adolescentes.

Segundo a presidente do congresso, Jaqueline Araújo, o objetivo é aproximar o pediatra geral do conteúdo técnico da endocrinologia pediátrica, estimulando uma abordagem integrada e precoce.

Ciência e arte compartilham o mesmo palco

Além da programação científica, o evento propõe uma reflexão sobre o papel humano do médico. Uma das atividades inéditas será a peça teatral “A vida imita a arte, o teatro imita a vida”, encenada por médicos e atores, que abordará a variabilidade de gênero e o acolhimento no atendimento de adolescentes e adultos. A proposta busca promover empatia e sensibilização entre os profissionais de saúde.

Outro destaque será a aula especial da endocrinologista Berenice Mendonça, referência mundial na área e professora da USP. Em “O que Berenice sabe de Clarice”, a médica fará uma leitura sobre as conexões entre ciência, literatura e emoção, inspirada na obra da escritora Clarice Lispector, nascida em Recife.

Programação aborda sono, inteligência artificial e cultura

A programação científica contará com a presença da pesquisadora inglesa Aarti Jagannath, especialista em cronobiologia, que discutirá os impactos do sono e das telas digitais sobre o desenvolvimento hormonal de crianças e adolescentes.

Também haverá uma conferência sobre Inteligência Artificial (IA), debatendo como as novas tecnologias estão transformando a prática médica, otimizando diagnósticos e decisões clínicas.

Entre as atividades culturais, estão previstas apresentações de danças típicas pernambucanas e a aula-arte do professor Emanuel Sarinho, intitulada “Medicina Crônica de uma Morte Anunciada”, que propõe uma reflexão sobre os desafios da medicina contemporânea.

Principais temas científicos

O congresso abordará tópicos centrais da endocrinologia pediátrica, incluindo:

Crescimento e desenvolvimento: diagnósticos e acompanhamento de deficiência do hormônio de crescimento;

Distúrbios da puberdade: diagnóstico precoce e tratamento multiprofissional;

Obesidade infantil e síndrome metabólica: fatores hormonais e genéticos;

Distúrbios da tireoide e seu impacto no aprendizado e metabolismo;

Transição do paciente pediátrico para o adulto: estratégias de cuidado continuado;

Doenças raras e genéticas: avanços em diagnóstico e terapias.



Serviço

Evento: 16º Congresso Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica (COBRAPEM)

Data: 12 a 15 de novembro de 2025

Local: Recife Expo Center – Recife (PE)

Realização: Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

Informações: https://www.sbp.com.br/especiais/eventos/16-cobrapem/programacao/

