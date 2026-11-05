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PREVENÇÃO Recife recebe oficina gratuita sobre segurança digital e prevenção de golpes neste sábado (7) Atividade será realizada no Ipsep, com orientações sobre fraudes virtuais, proteção de dados e direitos na internet

O Instituto Guia Social realiza, neste sábado (7), uma oficina gratuita de Direito Digital voltada à prevenção de golpes na internet e à segurança de dados pessoais. A atividade começa às 9h, na sede da instituição, localizada no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário online. As vagas são limitadas.

Sobre o evento

A programação contará com a participação de estudantes da Faculdade Nova Roma, por meio de uma atividade de extensão vinculada ao Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX).

Faculdade Nova Roma, instituição de ensino superior privada que possui unidades em Boa Viagem e Caruaru | Foto: Divulgação

Durante o encontro, serão abordados temas como identificação de links suspeitos, prevenção de fraudes, proteção de informações pessoais e direitos dos usuários da internet. Não é necessário ter conhecimentos prévios de tecnologia.

A oficina segue a metodologia Guia Digital. A proposta é orientar os participantes sobre como identificar riscos e adotar medidas de proteção durante o uso de serviços e plataformas digitais.

“Tem gente que usa o celular todos os dias, faz pagamentos, conversa com a família e resolve a vida pela internet, mas ainda não sabe identificar uma tentativa de golpe. Nosso trabalho é aproximar esse conhecimento das pessoas. O Guia Digital tem justamente esse propósito: ensinar a partir da realidade de cada comunidade para que o aprendizado faça diferença fora da sala de aula”, explica Viviane Ramos de Castro, presidente do Instituto Guia Social.

Para os estudantes envolvidos, a atividade também permite aplicar os conhecimentos adquiridos na graduação. Maria Eduarda do Nascimento, aluna do 4º período da Faculdade Nova Roma, destaca a experiência durante as visitas às unidades de ensino.

“Quando visitamos as escolas, percebemos como esse assunto está presente na vida de todo mundo. Muitas pessoas têm dúvidas sobre situações que enfrentam diariamente na internet. Poder compartilhar o que aprendemos na faculdade e ajudar alguém a se proteger é uma experiência muito importante para nossa formação”, afirmou.

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