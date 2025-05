A- A+

PERNAMBUCO Recife recebe Pernambuco Carbon Summit com foco em inovação sustentável e créditos de carbono Evento reunirá especialistas nos dias 27 e 28 de maio, no JCPM Trade Center; saiba como se inscrever

O Recife irá receber o Pernambuco Carbon Summit, evento que foca na inovação sustentável no Brasil. O evento acontecerá no restaurante Solar do Douro, localizado no JCPM Trade Center, nos dias 27 e 28 de maio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial do evento.

O evento, idealizado pelo geólogo Éverton de Oliveira e promovido pelo Instituto Água Sustentável, reunirá lideranças de setores estratégicos, pesquisadores, empresários e autoridades para debater soluções práticas para o desenvolvimento regenerativo e a regulamentação do mercado de créditos de carbono no Brasil.

A abertura contará com representantes de instituições de grande relevância, como Márcio Giust, do Porto de Suape, Magda Chambriard, da Petrobras, Maria Cycyanne Fonseca Rosa, da Apac e Karla Godoy, da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco (Semas-PE).

Em seguida, o professor Carlos André Cavalcanti, do Complexo Portuário de Suape, ministra a conferência magna “Pernambuco no futuro já?”.

Programação

Ao longo dos dois dias, cinco mesas redondas vão aprofundar temas ligados à economia verde, tecnologias de descarbonização, regulação ambiental e uso de CO2 como ativo econômico.

A primeira, “Agindo localmente para melhorar globalmente”, terá mediação de Éverton de Oliveira e participação de Soraya Pires (Ambipar), Thayara Paschoal (Grupo JCPM), Clemente Coelho Junior (UPE) e Daniella Pessoa (M. Dias Branco).

Já a segunda, “Ajustando contas com o futuro: desenvolvimento regenerativo”, será moderada por Jô Mazzarolo e terá como debatedores Humberto Ciccarino Neto (Blue Reef), Bruna Soldera e Eunice Castro (Grupo Moura).

No encerramento do primeiro dia, Warwick Manfrinato (Plant Ambiental) apresentará a palestra “O caminho para uma economia sustentável”.



O segundo dia abre com a palestra “Créditos de Carbono em debate: caminhos sustentáveis para a indústria e o transporte marítimo”, com Isabela Morbach.

Na sequência, ela mesma presidirá a mesa “Regulação: Lei de Créditos de Carbono e Combustíveis do Futuro”, com a presença de Josenildo de Souza e Silva (Universidade do Delta da Paraíba), Paula Suzanna Amaral Mello (Pinheiro Neto) e Phillip França (Advocacia e Soluções Jurídicas).

O debate continua com a mesa “CCS, H verde: CO2 gerando ativos”, com moderação de Gabriel Lyra Mendes Vieira (Suape) e os debatedores Aldo Torres Sales (UFPE), Thomas Kiss (Hub ODS), Daniel Cardoso (Hidroplan) e Carlos Peixoto (H2Helium).

Também se destaca a mesa “O futuro do CO2: captura, certificação e uso”, com moderação de Gilberto Freyre Neto e falas de Paulina Sarubbi Cysneiros (Grupo Cornélio Brennand), José Antonio Bertotti Junior (INCT) e Sérgio Peres (PE), entre outros.

A palestra de encerramento será conduzida por Éverton de Oliveira, com o tema “A potência energética sustentável de Pernambuco”, seguida das considerações finais dos organizadores.

Confira a programação completa clicando aqui.

