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NOVIDADE Recife recebe primeira loja física da Beleza na Web no Nordeste Escolha da capital pernambucana ocorre em meio ao crescimento da participação do Nordeste na base de clientes da empresa.

A Beleza na Web escolheu Recife para iniciar sua expansão física no Nordeste. A empresa inaugurou no Shopping Recife sua primeira loja na região, em um movimento que combina a operação presencial com a atuação da plataforma de comércio eletrônico.

A escolha da capital pernambucana ocorre em um cenário de crescimento da participação do Nordeste na base de consumidores da empresa. Segundo dados divulgados pela Beleza na Web, a região aumentou em 3% sua participação na base total de clientes na comparação anual. Entre os novos compradores, o avanço foi de 7%.

Os números são apontados pela empresa como um dos fatores considerados na decisão de ampliar a presença física no Nordeste. A nova unidade permite à companhia atender presencialmente uma base de consumidores que já utiliza seus canais digitais e, ao mesmo tempo, ampliar a operação para novos clientes.

Localizada no Shopping Recife, a loja reúne mais de 70 marcas. A abertura também marca a chegada da venda de perfumaria Chanel à unidade. O portfólio inclui ainda marcas como Dior, Lancôme, Shiseido, Truss e O.U.i Paris, do Grupo Boticário, além de marcas asiáticas e de perfumaria árabe.

“A capital pernambucana lidera o consumo de bens de luxo no Nordeste. O mercado local combina alto poder de aquisição com uma forte cultura voltada ao autocuidado e à estética, desta forma, para o início de operação com Chanel, nada melhor do que apostar a entrada da marca na loja de Beleza na Web”, explica Daniel Becker, Diretor Executivo de Beleza na Web.

Recife como porta de entrada no Nordeste

A instalação da primeira loja da Beleza na Web no Nordeste em Recife também considera a área de influência do Shopping Recife. De acordo com a empresa, o empreendimento atende consumidores dos 14 municípios que compõem a Região Metropolitana do Recife, em uma área com cerca de 4 milhões de habitantes.

A expansão física ocorre como parte de uma estratégia de integração entre os canais de venda. A empresa busca utilizar informações e hábitos de consumo identificados em sua operação digital para orientar a expansão das lojas físicas.

Com a unidade em Recife, a Beleza na Web passa a combinar a operação online, que já possui presença entre consumidores nordestinos, com uma estrutura presencial na região. A estratégia inclui experimentação de produtos, atendimento e contato direto com as marcas disponíveis na plataforma.

“Recife representa um passo importante na nossa estratégia de expansão. O Nordeste já possui uma presença muito relevante dentro do nosso e-commerce e queríamos estar ainda mais próximos desse consumidor, oferecendo uma experiência que complementa a conveniência do digital com experimentação, atendimento e descoberta. A loja física amplia essa relação e materializa a forma como enxergamos o futuro do varejo de beleza: cada vez mais integrado entre diferentes canais”, encerra Daniel.

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