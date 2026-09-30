Recife recebe primeira loja física da Beleza na Web no Nordeste
Escolha da capital pernambucana ocorre em meio ao crescimento da participação do Nordeste na base de clientes da empresa.
A Beleza na Web escolheu Recife para iniciar sua expansão física no Nordeste. A empresa inaugurou no Shopping Recife sua primeira loja na região, em um movimento que combina a operação presencial com a atuação da plataforma de comércio eletrônico.
A escolha da capital pernambucana ocorre em um cenário de crescimento da participação do Nordeste na base de consumidores da empresa. Segundo dados divulgados pela Beleza na Web, a região aumentou em 3% sua participação na base total de clientes na comparação anual. Entre os novos compradores, o avanço foi de 7%.
Os números são apontados pela empresa como um dos fatores considerados na decisão de ampliar a presença física no Nordeste. A nova unidade permite à companhia atender presencialmente uma base de consumidores que já utiliza seus canais digitais e, ao mesmo tempo, ampliar a operação para novos clientes.
Localizada no Shopping Recife, a loja reúne mais de 70 marcas. A abertura também marca a chegada da venda de perfumaria Chanel à unidade. O portfólio inclui ainda marcas como Dior, Lancôme, Shiseido, Truss e O.U.i Paris, do Grupo Boticário, além de marcas asiáticas e de perfumaria árabe.
“A capital pernambucana lidera o consumo de bens de luxo no Nordeste. O mercado local combina alto poder de aquisição com uma forte cultura voltada ao autocuidado e à estética, desta forma, para o início de operação com Chanel, nada melhor do que apostar a entrada da marca na loja de Beleza na Web”, explica Daniel Becker, Diretor Executivo de Beleza na Web.
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Recife como porta de entrada no Nordeste
A instalação da primeira loja da Beleza na Web no Nordeste em Recife também considera a área de influência do Shopping Recife. De acordo com a empresa, o empreendimento atende consumidores dos 14 municípios que compõem a Região Metropolitana do Recife, em uma área com cerca de 4 milhões de habitantes.
A expansão física ocorre como parte de uma estratégia de integração entre os canais de venda. A empresa busca utilizar informações e hábitos de consumo identificados em sua operação digital para orientar a expansão das lojas físicas.
Com a unidade em Recife, a Beleza na Web passa a combinar a operação online, que já possui presença entre consumidores nordestinos, com uma estrutura presencial na região. A estratégia inclui experimentação de produtos, atendimento e contato direto com as marcas disponíveis na plataforma.
“Recife representa um passo importante na nossa estratégia de expansão. O Nordeste já possui uma presença muito relevante dentro do nosso e-commerce e queríamos estar ainda mais próximos desse consumidor, oferecendo uma experiência que complementa a conveniência do digital com experimentação, atendimento e descoberta. A loja física amplia essa relação e materializa a forma como enxergamos o futuro do varejo de beleza: cada vez mais integrado entre diferentes canais”, encerra Daniel.