A- A+

SAÚDE Recife recebe primeira turma do programa Mais Médicos com 130 profissionais Turma vai atuar na atenção básica à saúde da rede municipal

A nova etapa do programa Mais Médicos, do Governo Federal, aportou no Recife uma turma de 130 profissionais para a rede de saúde da capital. 70 dos profissionais são recifenses. As boas-vindas aos novos médicos foram dadas na manhã desta terça-feira (26), no Forte da Cinco Pontas, bairro de São José, área central da cidade.

O Recife é o primeiro município do Nordeste a receber uma turma, desde a retomada do Mais Médicos e a terceira do Brasil a participar desse marco.

A expectativa é de que, até o ano que vem, mais 191 especialistas sejam apresentados, totalizando 321 profissionais que vão reforçar o programa Recife Cuida, que faz a atenção básica à saúde. Na capital pernambucana, 374 médicos já atuam nesse setor, incluindo os especialistas apresentados nesta terça-feira.

Até dezembro deste ano, mais um grupo de 100 médicos será apresentado para atuar e, no primeiro semestre de 2024, chegarão outros 91, completando os 321 profissionais que serão incorporados às Unidades de Saúde da Família (USF) e Unidades Básicas do município (UBTs). A prefeitura vai investir, entre hospedagem e alimentação, mais de R$ 900 mil por mês, assim que o programa atingir a capacidade máxima.

A intenção da Prefeitura do Recife é de fortalecer a atenção básica, a média e a alta complexidade. Em infraestrutura, renovação do parque tecnológico, contratação de pessoas, transformação digital e implantação de um novo modelo de gestão, estão sendo aplicados, até o final de 2024, R$ 400 milhões pela gestão municipal.

Segundo o prefeito do Recife, João Campos (PSB), esta é a primeira vez que o município forma uma turma de médicos com essa quantidade e ele explica o porquê de as entradas ao programa acontecerem de forma gradual: “A gente faz essa entrada escalonada para poder garantir o processo de gestão adequado e alocação em cada unidade e reforço das equipes”.

“A gente está desenhando uma expansão para a nossa rede, isso vai ser comunicado no tempo correto, mas essa estratégia de hoje já é o primeiro passo para a gente poder não só recompor, mas expandir naquelas áreas onde ainda existe uma demanda e um vazio de cobertura da estratégia de saúde da família”, complementa o prefeito.

Os médicos, segundo o prefeito, serão pagos pelo SUS com a contrapartida do município, já citada acima. O salário é pago pelo Governo Federal, pelo SUS, e há uma coparticipação do município relativa a uma ajuda de custo para alimentação e moradia que compõe a remuneração final”, explicou.

Veja também

visto temporário Concessão de visto humanitário a afegãos tem regras atualizadas