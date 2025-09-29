A- A+

Conscientização Recife recebe projeto que transforma cinzas de incêndios florestais em tintas para pintar murais Festival "Paredes Vivas - Cinzas da Floresta" chega a capital pernambucana entre os dias 6 a 15 de outubro

A nova edição “Festival Paredes Vivas - Cinzas da Floresta”, projeto que transforma cinzas de incêndios florestais em tintas para criar murais urbanos, chega ao Recife entre os dias 6 a 15 de outubro.

Com o objetivo de denunciar a destruição ambiental e homenagear, a iniciativa reforça a presença da Amazônia urbana e periférica no debate ambiental e antecipa o contexto da COP 30, que ocorre em Belém, no Pará, em novembro.

Na região central da capital, acontece a pintura de uma empena, parede lateral de um prédio residencial, no bairro da Boa Vista, feita pela artista local Amanda Dias, mais conhecida como Zona.



Além disso, a realização de um mural colaborativo com estudantes da Escola Cônego Rochael de Medeiros, em Santo Amaro, será conduzida por Ianah Maia.

Além da produção das obras, os estudantes participarão de oficina de arte e educação socioambiental, com exibição do curta “Cinzas da Floresta”, debate e pintura com tintas feitas de cinzas. A atividade será ministrada pela arte-educadora Micaela Almeida.

A programação inclui ainda uma visita guiada à empena no último dia de atividade, no dia 15 de outubro.

Obras são produzidas com tintas de cinzas de incêndios florestais no Brasil. Foto: Divulgação

As tintas utilizadas nas obras são feitas com cinzas reais coletadas por brigadistas voluntários de todo o Brasil em 2024. Parte do processo foi documentado no filme “Cinzas da Floresta”, dirigido por André D’Elia e idealizado por Mundano, fundador da Parede Viva.



Confira a programação:

Empena

6 a 15/10 - pintura

15/10 - visita guiada

Local: Condomínio do Edifício Canada

Endereço: Av. Conde da Boa Vista, 149 - Boa Vista

Artista: Amanda Dias “Zona”.

Mural colaborativo na escola

9 a 13/10 - pintura

Artista: Ianah Maia

Oficina de arte e educação na escola

13 ou 14/10 – com exibição do filme Cinzas da Floresta, debate e pintura com cinzas

Arte-educadora: Micaela Almeida

Local: Escola Cônego Rochael de Medeiros

Endereço: Av. Mário Melo, s/n - Santo Amaro, Recife - PE, 50040-010

Visita guiada à empena para os alunos

15 de outubro



Veja também