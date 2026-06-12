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São João 2026

São João do Recife terá quadrilhas juninas e Desfile das Bandeiras no fim de semana; saiba mais

Final de semana recebe programações para quem deseja aproveitar o período junino na capital pernambucana

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40&ordm; Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O final de semana promete ser animado para quem curte o São João do Recife. Com programações previstas para este sábado (13) e domingo (14), a capital pernambucana terá atrações no Sítio Trindade, principal polo junino da festa, em Casa Amarela, na Zona Norte, e no Bairro do Recife, na área central da cidade.

No sábado (13), o 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas continua no Sítio Trindade, a partir das 17h10, com a participação da Quadrilha Flor de Chita.

Também se apresentam as quadrilhas Raio de Sol, Origem Nordestina, Paquerando na Roça, Raízes do Nordeste, Coração Matuto, Raízes do Pinho, Dona Matuta e Tradição.

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Para aproveitar que é o dia da estreia da seleção brasileira, o polo será embalado por trios pé-de-serra antes, depois e no intervalo do jogo contra o Marrocos, que começa às 19h.

O local contará ainda com o Chute ao Gol, uma ação da Secretaria de Esportes do Recife, que segue até o horário do jogo do Brasil, aberta ao público de todas as idades. 

Já no domingo (14), também a partir das 17h10, participam as quadrilhas Traque, Arrasta Pé, Magia Matuta, Sanfonar, Portal do Sertão, Flor da Vertente, Zé Matuto, Rojão do Cabo e Lumiar.

No polo Rio Branco, no Bairro do Recife, está programada a apresentação volante do Trio Magia do Sol, a partir das 12h.

Em seguida, Lucas dos Prazeres apresenta seu projeto infantil Zé Tamanquinho, a partir das 16h.

Até às 22h30, ainda subirão ao palco da sala de reboco: Família Salustiano, Salatiel de Camarão, Roberto Cruz e Azulinho.

Desfile das Bandeiras
O tradicional desfile das bandeiras reúne 14 bandeiras e grupos culturais, embalados por duas bandinhas e uma orquestra musical, para a colorida celebração às tradições e padroeiros juninos.

Com saída no Cais da Alfândega até a Avenida Rio Branco, o evento pretende rememorar os caminhos abertos pelo Circuito de Cultura Popular Leda Alves, inaugurado no Carnaval deste ano, pelas ruas do bairro.

A concentração das bandeiras começa às 15h, no Cais da Alfândega. Embalados pelas bandinhas Mix e Som Brasil e pela Orquestra 19 de Fevereiro, os grupos seguirão pelas ruas Marquês de Olinda, Moeda e Mariz e Barros até a Rio Branco.

Participarão do cortejo:

Confira a programação do São João do Recife neste sábado (13) e domingo (14):
Sábado (13 de junho)
Sítio Trindade
40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
17h10 - Quadrilha Junina Flor de Chita
17h50 - Quadrilha Junina Raio de Sol
18h30 - Quadrilha Junina Origem Nordestina
19h10 - Quadrilha Junina Paquerando na Roça
19h50 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste
20h30 - Quadrilha Junina Coração Matuto
21h10 - Quadrilha Junina Raízes do Pinho
21h50 - Quadrilha Junina Dona Matuta
22h30 - Quadrilha Junina Tradição

Domingo (14)
Sítio Trindade
40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
17h10 - Quadrilha Junina Traque
17h50 - Quadrilha Junina Arrasta Pé
18h30 - Quadrilha Junina Magia Matuta
19h10 - Quadrilha Junina Sanfonar
19h50 - Quadrilha Junina Portal do Sertão
20h30 - Quadrilha Junina Flor da Vertente
21h10 - Quadrilha Junina Zé Matuto
21h50 - Quadrilha Junina Rojão do Cabo
22h30 - Quadrilha Junina Lumiar 

Bairro do Recife
Sala de Reboco Rio Branco
12h - Trio Magia do Sol (Itinerante)
16h - Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres
17h - Família Salustiano
18h - Salatiel de Camarão
19h30 - Roberto Cruz
21h - Azulinho

Desfile das Bandeiras
Concentração: 15h
Trajeto: Cais da Alfândega - Rio Branco

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