São João do Recife terá quadrilhas juninas e Desfile das Bandeiras no fim de semana; saiba mais
Final de semana recebe programações para quem deseja aproveitar o período junino na capital pernambucana
O final de semana promete ser animado para quem curte o São João do Recife. Com programações previstas para este sábado (13) e domingo (14), a capital pernambucana terá atrações no Sítio Trindade, principal polo junino da festa, em Casa Amarela, na Zona Norte, e no Bairro do Recife, na área central da cidade.
No sábado (13), o 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas continua no Sítio Trindade, a partir das 17h10, com a participação da Quadrilha Flor de Chita.
Também se apresentam as quadrilhas Raio de Sol, Origem Nordestina, Paquerando na Roça, Raízes do Nordeste, Coração Matuto, Raízes do Pinho, Dona Matuta e Tradição.
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Para aproveitar que é o dia da estreia da seleção brasileira, o polo será embalado por trios pé-de-serra antes, depois e no intervalo do jogo contra o Marrocos, que começa às 19h.
O local contará ainda com o Chute ao Gol, uma ação da Secretaria de Esportes do Recife, que segue até o horário do jogo do Brasil, aberta ao público de todas as idades.
Já no domingo (14), também a partir das 17h10, participam as quadrilhas Traque, Arrasta Pé, Magia Matuta, Sanfonar, Portal do Sertão, Flor da Vertente, Zé Matuto, Rojão do Cabo e Lumiar.
No polo Rio Branco, no Bairro do Recife, está programada a apresentação volante do Trio Magia do Sol, a partir das 12h.
Em seguida, Lucas dos Prazeres apresenta seu projeto infantil Zé Tamanquinho, a partir das 16h.
Até às 22h30, ainda subirão ao palco da sala de reboco: Família Salustiano, Salatiel de Camarão, Roberto Cruz e Azulinho.
Desfile das Bandeiras
O tradicional desfile das bandeiras reúne 14 bandeiras e grupos culturais, embalados por duas bandinhas e uma orquestra musical, para a colorida celebração às tradições e padroeiros juninos.
Com saída no Cais da Alfândega até a Avenida Rio Branco, o evento pretende rememorar os caminhos abertos pelo Circuito de Cultura Popular Leda Alves, inaugurado no Carnaval deste ano, pelas ruas do bairro.
A concentração das bandeiras começa às 15h, no Cais da Alfândega. Embalados pelas bandinhas Mix e Som Brasil e pela Orquestra 19 de Fevereiro, os grupos seguirão pelas ruas Marquês de Olinda, Moeda e Mariz e Barros até a Rio Branco.
Participarão do cortejo:
- Bandeira São João da Carroça do Bonde
- Bandeira de São João do Bonde
- Bandeira de Santo Antônio da Cia Senhoras Sonhadoras
- Bandeira de Santo Antônio de Brasília Teimosa
- Bandeira de São João Luz do Amanhecer
- Bandeira de São João do Pierrot de São José
- Bandeira de São João Deveras
- Bandeira de São João de Água Fria
- Bandeira de Santo Antônio de Água Fria
- Bandeira de São João Eu Quero é Mais
- Bandeira de São João Compositores e Foliões
- Bandeira de São João Cordas e Retalhos
- Bandeira de São João da Várzea e Bandeira de São João do Arraial
Confira a programação do São João do Recife neste sábado (13) e domingo (14):
Sábado (13 de junho)
Sítio Trindade
40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
17h10 - Quadrilha Junina Flor de Chita
17h50 - Quadrilha Junina Raio de Sol
18h30 - Quadrilha Junina Origem Nordestina
19h10 - Quadrilha Junina Paquerando na Roça
19h50 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste
20h30 - Quadrilha Junina Coração Matuto
21h10 - Quadrilha Junina Raízes do Pinho
21h50 - Quadrilha Junina Dona Matuta
22h30 - Quadrilha Junina Tradição
Domingo (14)
Sítio Trindade
40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
17h10 - Quadrilha Junina Traque
17h50 - Quadrilha Junina Arrasta Pé
18h30 - Quadrilha Junina Magia Matuta
19h10 - Quadrilha Junina Sanfonar
19h50 - Quadrilha Junina Portal do Sertão
20h30 - Quadrilha Junina Flor da Vertente
21h10 - Quadrilha Junina Zé Matuto
21h50 - Quadrilha Junina Rojão do Cabo
22h30 - Quadrilha Junina Lumiar
Bairro do Recife
Sala de Reboco Rio Branco
12h - Trio Magia do Sol (Itinerante)
16h - Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres
17h - Família Salustiano
18h - Salatiel de Camarão
19h30 - Roberto Cruz
21h - Azulinho
Desfile das Bandeiras
Concentração: 15h
Trajeto: Cais da Alfândega - Rio Branco