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São João 2026 São João do Recife terá quadrilhas juninas e Desfile das Bandeiras no fim de semana; saiba mais Final de semana recebe programações para quem deseja aproveitar o período junino na capital pernambucana

O final de semana promete ser animado para quem curte o São João do Recife. Com programações previstas para este sábado (13) e domingo (14), a capital pernambucana terá atrações no Sítio Trindade, principal polo junino da festa, em Casa Amarela, na Zona Norte, e no Bairro do Recife, na área central da cidade.



No sábado (13), o 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas continua no Sítio Trindade, a partir das 17h10, com a participação da Quadrilha Flor de Chita.



Também se apresentam as quadrilhas Raio de Sol, Origem Nordestina, Paquerando na Roça, Raízes do Nordeste, Coração Matuto, Raízes do Pinho, Dona Matuta e Tradição.

Para aproveitar que é o dia da estreia da seleção brasileira, o polo será embalado por trios pé-de-serra antes, depois e no intervalo do jogo contra o Marrocos, que começa às 19h.

O local contará ainda com o Chute ao Gol, uma ação da Secretaria de Esportes do Recife, que segue até o horário do jogo do Brasil, aberta ao público de todas as idades.



Já no domingo (14), também a partir das 17h10, participam as quadrilhas Traque, Arrasta Pé, Magia Matuta, Sanfonar, Portal do Sertão, Flor da Vertente, Zé Matuto, Rojão do Cabo e Lumiar.



No polo Rio Branco, no Bairro do Recife, está programada a apresentação volante do Trio Magia do Sol, a partir das 12h.



Em seguida, Lucas dos Prazeres apresenta seu projeto infantil Zé Tamanquinho, a partir das 16h.

Até às 22h30, ainda subirão ao palco da sala de reboco: Família Salustiano, Salatiel de Camarão, Roberto Cruz e Azulinho.



Desfile das Bandeiras

O tradicional desfile das bandeiras reúne 14 bandeiras e grupos culturais, embalados por duas bandinhas e uma orquestra musical, para a colorida celebração às tradições e padroeiros juninos.

Com saída no Cais da Alfândega até a Avenida Rio Branco, o evento pretende rememorar os caminhos abertos pelo Circuito de Cultura Popular Leda Alves, inaugurado no Carnaval deste ano, pelas ruas do bairro.



A concentração das bandeiras começa às 15h, no Cais da Alfândega. Embalados pelas bandinhas Mix e Som Brasil e pela Orquestra 19 de Fevereiro, os grupos seguirão pelas ruas Marquês de Olinda, Moeda e Mariz e Barros até a Rio Branco.



Participarão do cortejo:

Bandeira São João da Carroça do Bonde

Bandeira de São João do Bonde

Bandeira de Santo Antônio da Cia Senhoras Sonhadoras

Bandeira de Santo Antônio de Brasília Teimosa

Bandeira de São João Luz do Amanhecer

Bandeira de São João do Pierrot de São José

Bandeira de São João Deveras

Bandeira de São João de Água Fria

Bandeira de Santo Antônio de Água Fria

Bandeira de São João Eu Quero é Mais

Bandeira de São João Compositores e Foliões

Bandeira de São João Cordas e Retalhos

Bandeira de São João da Várzea e Bandeira de São João do Arraial

Confira a programação do São João do Recife neste sábado (13) e domingo (14):

Sábado (13 de junho)

Sítio Trindade

40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

17h10 - Quadrilha Junina Flor de Chita

17h50 - Quadrilha Junina Raio de Sol

18h30 - Quadrilha Junina Origem Nordestina

19h10 - Quadrilha Junina Paquerando na Roça

19h50 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste

20h30 - Quadrilha Junina Coração Matuto

21h10 - Quadrilha Junina Raízes do Pinho

21h50 - Quadrilha Junina Dona Matuta

22h30 - Quadrilha Junina Tradição



Domingo (14)

Sítio Trindade

40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

17h10 - Quadrilha Junina Traque

17h50 - Quadrilha Junina Arrasta Pé

18h30 - Quadrilha Junina Magia Matuta

19h10 - Quadrilha Junina Sanfonar

19h50 - Quadrilha Junina Portal do Sertão

20h30 - Quadrilha Junina Flor da Vertente

21h10 - Quadrilha Junina Zé Matuto

21h50 - Quadrilha Junina Rojão do Cabo

22h30 - Quadrilha Junina Lumiar



Bairro do Recife

Sala de Reboco Rio Branco

12h - Trio Magia do Sol (Itinerante)

16h - Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres

17h - Família Salustiano

18h - Salatiel de Camarão

19h30 - Roberto Cruz

21h - Azulinho

Desfile das Bandeiras

Concentração: 15h

Trajeto: Cais da Alfândega - Rio Branco

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