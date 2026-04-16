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Educação Recife recebe seminário do Movimento Somos Todas Professoras sobre valorização na Educação Infantil Como parte da mobilização para o seminário, representantes do movimento foram recebidos na sede da Folha de Pernambuco pelo colunista do Papo de Primeira, Rogério Morais

Recife será palco, nos dias 17 e 18 de abril, do seminário do Movimento Somos Todas Professoras, que colocará em debate a aplicação da Lei nº 15.326/2026 e os impactos de sua regulamentação na Educação Infantil e na Primeira Infância nos municípios. O encontro será realizado no Sindicato dos Bancários de Pernambuco, no bairro da Boa Vista, reunindo especialistas, parlamentares, operadores do Direito e lideranças ligadas à pauta educacional.

Em meio à mobilização em torno do evento, representantes do Movimento Somos Todas Professoras foram recebidos na sede da Folha de Pernambuco pelo colunista do Papo de Primeira, Rogério Morais, em um encontro voltado ao diálogo sobre valorização profissional e os desdobramentos da nova legislação para a Educação Infantil.

A programação contará com a presença da deputada federal Luciene Cavalcanti, autora da lei, do coordenador jurídico nacional do movimento, Alexandre Mandl, além de representantes políticos e educacionais. O evento também marcará os 20 anos da criação do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) no Recife, reforçando o papel da capital pernambucana na construção desse debate.

Para Rogério Morais, colunista do Papo de Primeira, a nova legislação representa um marco no reconhecimento de profissionais que historicamente sustentam parte fundamental do cotidiano da Educação Infantil. “A implementação da Lei nº 15.326/2026 representa uma reparação histórica para profissionais que, há décadas, sustentam, na prática, uma parte essencial da Educação Infantil. O que está em discussão não é apenas um ajuste legal, mas o reconhecimento de uma categoria que sempre esteve no centro do cuidado, da formação e do desenvolvimento das crianças, especialmente na primeira infância”, afirmou.

Rogério Morais, colunista do Papo de Primeira, recebeu integrantes do Movimento Somos Todas Professoras para discutir o momento da educação brasileira - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O vereador Carlos Muniz destacou que a regulamentação da norma exige responsabilidade institucional, diálogo e construção técnica. “A criação de uma comissão é importante para que o Recife possa estudar, de forma técnica e equilibrada, os caminhos para a regulamentação da lei, considerando a valorização das profissionais e os impactos administrativos e orçamentários dessa transição”, declarou.

A representante do Movimento Somos Todas Professoras, Edvania Gomes, ressaltou que o seminário se propõe a ser um espaço qualificado de reflexão sobre os efeitos concretos da nova legislação nas redes municipais. “O seminário será um espaço de debate sobre os desafios jurídicos, administrativos e orçamentários da regulamentação da lei nos municípios, além de promover reflexões sobre valorização profissional e políticas públicas para a primeira infância”, concluiu.

Serviço

Seminário do Movimento Somos Todas Professoras – Recife

Datas: 17 e 18 de abril de 2026

Local: Sindicato dos Bancários de Pernambuco

Endereço: Av. Manoel Borba, 564, Boa Vista, Recife – PE

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