Zona Sul Recife receberá Treinão Chapadinhas de Endorfina com ações de saúde e bem-estar no Parque Dona Lindu Evento acontecerá no último domingo de setembro, dia 28, das 7h às 14h

O Recife vai receber em setembro a primeira edição do Treinão Chapadinhas de Endorfina, evento que promete movimentar corpos, estimular mentes e promover o bem-estar feminino.

Realizado pela plataforma de conteúdo Chapadinhas de Endorfina, em parceria com a Dove, a ação vai ofertar aulas de dança, yoga, jogos, além de ativações especiais da marca de desodorantes e kits personalizados.

Também haverá uma sessão de autógrafos do novo livro "Sintomas", da autora Marcela Ceribelli, fundadora da Chapadinhas de Endorfina.

"Nosso corpo em movimento é também uma forma de ocupar espaços e nos sentimos abraçadas por Recife por esta troca que só acontece quando nos movimentamos", afirmou Marcela Ceribelli, fundadora da Obvious e da Chapadinhas de Endorfina.

O Treinão Chapadinhas de Endorfina acontecerá no último domingo de setembro, dia 28, das 7h às 14h, no Parque Dona Lindu, bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da Capital pernambucana. O ingresso custa R$ 118 (inteira) e R$ 59 (meia-entrada), e pode ser adquirido na plataforma Sympla.

Este será o primeiro evento do ano realizado pela Dove e a plataforma de conteúdo, que há 5 anos nasceu com o objetivo de ressignificar a relação das mulheres com o esporte.

"Recife foi escolhida não apenas por sua importância estratégica, mas por ser um polo cultural e econômico vibrante do Nordeste, onde o bem-estar e o movimento ganham cada vez mais espaço", destacou o Gerente Sr. da Dove, Carlos Felipe Minelli.

Além do Recife, o evento também acontecerá em Belém ainda este ano e em Belo Horizonte em 2026.



Serviço:

Data: 28 de setembro, domingo

Local: Parque Dona Lindu - av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife

Horário: 7h às 14h (início das atividades às 8h)

Ingresso: R$ 118 (inteira) e R$ 59 (meia-entrada)

Classificação livre.

