Zona Sul

Recife receberá Treinão Chapadinhas de Endorfina com ações de saúde e bem-estar no Parque Dona Lindu

Evento acontecerá no último domingo de setembro, dia 28, das 7h às 14h

Treinão Chapadinhas de Endorfina vai ofertar aulas de dança, yoga, jogos, além de ativações especiais Treinão Chapadinhas de Endorfina vai ofertar aulas de dança, yoga, jogos, além de ativações especiais  - Foto: Chapadinhas de Endorfina/Divulgação

O Recife vai receber em setembro a primeira edição do Treinão Chapadinhas de Endorfina, evento que promete movimentar corpos, estimular mentes e promover o bem-estar feminino.

Realizado pela plataforma de conteúdo Chapadinhas de Endorfina, em parceria com a Dove, a ação vai ofertar aulas de dança, yoga, jogos, além de ativações especiais da marca de desodorantes e kits personalizados.

Também haverá uma sessão de autógrafos do novo livro "Sintomas", da autora Marcela Ceribelli, fundadora da Chapadinhas de Endorfina.

"Nosso corpo em movimento é também uma forma de ocupar espaços e nos sentimos abraçadas por Recife por esta troca que só acontece quando nos movimentamos", afirmou Marcela Ceribelli, fundadora da Obvious e da Chapadinhas de Endorfina.

O Treinão Chapadinhas de Endorfina acontecerá no último domingo de setembro, dia 28, das 7h às 14h, no Parque Dona Lindu, bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da Capital pernambucana. O ingresso custa R$ 118 (inteira) e R$ 59 (meia-entrada), e pode ser adquirido na plataforma Sympla.

Este será o primeiro evento do ano realizado pela Dove e a plataforma de conteúdo, que há 5 anos nasceu com o objetivo de ressignificar a relação das mulheres com o esporte.

"Recife foi escolhida não apenas por sua importância estratégica, mas por ser um polo cultural e econômico vibrante do Nordeste, onde o bem-estar e o movimento ganham cada vez mais espaço", destacou o Gerente Sr. da Dove, Carlos Felipe Minelli.

Além do Recife, o evento também acontecerá em Belém ainda este ano e em Belo Horizonte em 2026.

Serviço:
Data: 28 de setembro, domingo
Local: Parque Dona Lindu - av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife
Horário: 7h às 14h (início das atividades às 8h)
Ingresso: R$ 118 (inteira) e R$ 59 (meia-entrada)
Classificação livre.

