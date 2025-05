Recife recebe vigília internacional em memória das vítimas de Aids

A- A+

No próximo dia 16 de maio, Recife será palco da 21ª edição do Candlelight Memorial, vigília realizada pela ONG GTP+ Prevenção e Cidadania, com apoio do Governo do Estado de Pernambuco e da Prefeitura do Recife. O evento acontece às 16h, no Largo de Santa Cruz, no Bairro da Boa Vista.

O Candlelight Memorial ocorre em mais de 100 países desde 1983 e tem como objetivo honrar as vítimas da Aids, apoiar pessoas que vivem com HIV e destacar a importância da luta contra o preconceito.

Segundo o Boletim Epidemiológico de 2023, quase 1 milhão de pessoas vivem com HIV/Aids no Brasil. A vigília também reforça a necessidade de políticas públicas específicas e eficientes, incluindo a disponibilidade contínua das medicações fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A proposta do evento é reunir pessoas afetadas pela epidemia de HIV/Aids para refletir sobre a construção de um futuro livre de estigmas e discriminação.

A sociedade civil é destacada como peça fundamental para alcançar esse objetivo e influenciar ações de governos em todo o mundo.

Além do GTP+, o evento conta com a parceria de diversas organizações, entre elas: Instituto Boa Vista, Gestos, Sabiá, Articulação Aids em Pernambuco, Fase, Rede de Pessoas Vivendo com HIV em Pernambuco, Pastoral da Aids, Amotrans, Centro de Mulheres do Cabo, Grupo Cactos, Mãe da Resistência, Pastoral da Diversidade, Leão do Norte, Escola Livre de Redução de Danos e Fórum LGBT.

