A- A+

Chuvas Recife reduz para o estágio de atenção e retoma aulas da rede municipal na tarde desta terça (7) Prefeitura orientou a retomada de serviços não essenciais após as chuvas registradas na capital pernambucana

Após a melhora das fortes chuvas registradas no Recife nas últimas horas, o Centro de Operações do Recife (COP) retornou ao estágio de atenção às 11h desta terça-feira (7).



Por isso, a Prefeitura do Recife decidiu manter as aulas na rede municipal de ensino e retomar os serviços não essenciais no período da tarde.



Mais cedo, as atividades escolares do turno da manhã foram suspensas pela pasta e a capital pernambucana estava em estágio de alerta desde às 5h desta terça (7).

Nas últimas 24 horas, foram registradas chuvas que chegaram a 88,1mm no pluviômetro de Campina do Barreto, fortemente concentradas no período de 12 horas. A maré chegou ao ponto mais alto às 6h51, com 1,96m.

As pessoas que estão em áreas de risco devem procurar locais seguros e acionar a Defesa Civil através dos telefones 0800 081 3400 e 3036-4873.



Com isso, as pessoas devem evitar deslocamentos desnecessários e permanecer em casa, com exceção dos moradores de áreas de risco, que precisam ficar atentos e acionar a Defesa Civil do Recife em caso de necessidade.

Atualmente, três abrigos municipais estão abertos: Centro Social Bidu Krause, no Curado, Abrigo Emergencial do Cajueiro e Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, no Bairro do Recife, oferecendo um total de 260 vagas. No total, 39 pessoas estão abrigadas.



A gestão municipal também informou que novos abrigos temporários serão abertos sempre que necessário. A lista atualizada pode ser acessada no site da Ação Inverno.

Desde as 18h de ontem, a Defesa Civil do Recife recebeu 163 chamados, entre pedidos de vistorias e colocação de lonas plásticas. Já a Emlurb registrou 30 ocorrências com árvores (queda total ou parcial), sendo a maioria já concluída.

Veja também