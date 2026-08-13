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Cidadania Recife reforça ações integradas de cuidado e proteção à população em situação de rua em agosto Atuação conjunta de assistência social, saúde e política sobre drogas ganha novas ações na Praça Maciel Pinheiro e no Derby

Os bairros da Boa Vista e do Derby, no Centro do Recife, recebem em agosto novas ações integradas para a população em situação de rua.

A programação promovida pela prefeitura do Recife tem início na Praça Maciel Pinheiro, sempre a partir das 8h, neste sábado (15), com serviços de assistência social, saúde e política sobre drogas. O local também receberá os atendimentos no dia 29.



Na próxima quarta-feira (19), é a vez dos serviços chegarem até a Praça do Derby, também a partir das 8h. A atuação é realizada pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), por meio da Abordagem Social e da Política sobre Drogas, em articulação com a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau).

A presença das equipes nos territórios permite identificar necessidades, realizar atendimentos e construir, de forma individualizada, os encaminhamentos para os serviços da rede municipal.

“Nosso trabalho é estar presente nos territórios e garantir que as pessoas em situação de rua tenham acesso aos serviços públicos de acordo com suas necessidades. A Praça Maciel Pinheiro é um dos locais prioritários dessa atuação, assim como outros pontos da cidade que demandam uma presença mais próxima das equipes”, afirma a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves.

As ofertas de acolhimento institucional e de tratamento são realizadas mediante adesão voluntária.

“O Serviço Especializado em Abordagem Social é estratégico para alcançar pessoas em extrema vulnerabilidade, viabilizando a efetivação da política de assistência social e, consequentemente, a garantia de direitos”, completa a secretária.

No eixo da Abordagem Social, a atuação é promovida por meio do programa Recife Acolhe, com equipes realizando escuta qualificada e atendimento individualizado.

São ofertados serviços como higienização e banho em trailer móvel, corte de cabelo, closet social para escolha de roupas, além da distribuição de kit lanche e água, encaminhamentos para serviços de acolhimento e para a rede socioassistencial, de acordo com as necessidades identificadas.

Prefeitura do Recife promove atendimentos à população em situação de rua na manhã deste sábado (15), na Praça Maciel Pinheiro, na Boa Vista, área central da cidade. | Foto: Douglas Fagner/PCR

As ações da Política sobre Drogas são desenvolvidas pelo programa Novos Horizontes, com foco no acolhimento, cuidado e redução de danos à população usuária de drogas em situação de vulnerabilidade social.

As equipes realizam atendimentos personalizados e articulam encaminhamentos para as redes do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (Suas), contribuindo para o fortalecimento do acesso a serviços essenciais, o estímulo ao autocuidado e a melhoria do bem-estar físico, emocional e social das pessoas atendidas.

Na área da Saúde, os atendimentos são realizados pelo Consultório na Rua, garantindo acesso a cuidados básicos e acompanhamento contínuo.

A população conta com atendimento de enfermagem e psicologia, aferição de pressão arterial, realização de curativos, retirada de pontos, inserção de implante subdérmico, além do acolhimento por assistentes sociais, com encaminhamentos e agendamentos para a continuidade do cuidado.



Serviço Especializado de Abordagem Social

A prefeitura do Recife também mantém uma rede de proteção socioassistencial que, por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), atua na identificação e no acompanhamento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e com direitos violados, incluindo situações de rua, trabalho infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Com cerca de 40 educadores sociais, as equipes atuam diariamente, nos três turnos, em todos os territórios da cidade, inclusive aos finais de semana e feriados.

O serviço tem o objetivo de estabelecer vínculos com as pessoas atendidas, facilitar o acesso à rede de serviços e benefícios socioassistenciais e construir caminhos para a superação das situações de vulnerabilidade, incluindo a reinserção familiar e o fortalecimento dos vínculos comunitários.

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