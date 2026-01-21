A- A+

SAÚDE Recife reforça luta contra hanseníase com ação de avaliação e orientação no centro da cidade Iniciativa faz parte da programação do Janeiro Roxo e acontece na manhã desta quinta-feira (22)

A Secretaria de Saúde do Recife realiza, nesta quinta-feira (22), uma mobilização de saúde dedicada ao combate à hanseníase na Praça do Carmo, no bairro de Santo Antônio, área central da cidade.

A ação integra a programação do Janeiro Roxo, mês dedicado ao combate à hanseníase e à conscientização em relação à doença bacteriana, infecciosa e crônica que afeta a pele, nervos periféricos, olhos e mucosas, podendo causar manchas e perda de sensibilidade do tato.

Ocorre das 8h às 14h, é aberta ao público e vai oferecer atendimentos gratuitos, avaliações clínicas e atividades educativas.

Durante a mobilização, a população terá acesso a consultas dermatoneurológicas realizadas em unidade móvel, facilitando o diagnóstico precoce da doença.

Equipes de saúde também atuarão no entorno da praça com ações educativas, orientações sobre sinais e sintomas da hanseníase e distribuição de materiais informativos, reforçando a importância da procura imediata pelos serviços de saúde ao primeiro sinal de alteração na pele ou na sensibilidade.

“A hanseníase ainda carrega muito estigma, e a informação é uma das nossas principais ferramentas de enfrentamento. Levar esse cuidado para um espaço público, de grande circulação, é fundamental para identificar casos precocemente e orientar a população de forma acessível”, destaca Emilia Rocha, coordenadora de Hanseníase do Recife.

A iniciativa conta com a participação de profissionais de saúde, universidades, grupos de pesquisa, movimentos sociais, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, municípios da Região Metropolitana e voluntários.

Essa união fortalece a articulação entre diferentes setores para ampliar o alcance das ações de prevenção, vigilância e cuidado.

Além da mobilização do Janeiro Roxo, a rede municipal de saúde do Recife mantém atendimento contínuo para avaliação de casos suspeitos de hanseníase nas Unidades de Saúde da Família, garantindo diagnóstico, tratamento e acompanhamento das pessoas acometidas.

Cenário da hanseníase no Recife

Em 2025, o município apresentou 212 casos novos de hanseníase, permanecendo como área de alta endemicidade, o que exige a manutenção e o fortalecimento das estratégias de vigilância ativa e diagnóstico precoce.

“A hanseníase exige vigilância constante, busca ativa e um olhar atento dos serviços de saúde e da própria população, com objetivo de prevenir incapacidades físicas decorrentes de um diagnóstico tardio", reforça Emilia Rocha.

Sobre a Hanseníase

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, que tem cura e conta com tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre os principais sinais de alerta estão manchas na pele com perda ou alteração de sensibilidade, assim como dormências, formigamentos e perda de força em mãos, pés ou olhos. O reconhecimento precoce desses sintomas é fundamental para evitar incapacidades físicas e interromper a transmissão da doença.

Veja também