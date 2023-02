A- A+

CHUVAS Recife registra 158 mm de chuvas em 12 horas, mais de 128% do total previsto para o mês de fevereiro No total, a Defesa Civil recebeu 207 chamados da população

A Defesa Civil do Recife registrou, nas últimas 12 horas, chuvas que chegaram a 158 mm em algumas partes da cidade, o equivalente a mais de 128% do total previsto para o mês, que é de 122,90 mm. Devido ao volume, a Apac emitiu um novo alerta de chuva nesta segunda-feira (6), elevando de Estado de Observação (amarelo) para Estado de Atenção (laranja).

No total, a Defesa Civil recebeu 207 chamados da população no período citado, referentes a solicitações de lonas e pedidos de vistorias, nenhuma delas com gravidade.

Nas últimas horas, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) destacou que foram registradas nove ocorrências com de árvores na cidade, sendo queda total ou parcial. O prefeito João Campos vistoriou a cidade e esteve na rua Alfredo Campos, na Zona Norte do Recife, onde uma árvore caiu.

Até o momento, quatro árvores que caíram já foram removidas. A população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 0800-081-3400, que é gratuito e funciona 24h.

Apesar do volume de chuvas, a Rede Municipal de Ensino do Recife não suspendeu as aulas pela manhã. Apenas as unidades localizadas em áreas de alagamento não puderam receber os estudantes. As escolas que ficam em localidades que não estão alagadas seguem com aulas normais.

Equipes formadas por 150 agentes e 165 orientadores de trânsito da CTTU trabalham em áreas que foram afetadas pelas chuvas.

Além disso, equipes técnicas trabalham com o intuito de realizar os ajustes necessários na rede semafórica da cidade. Entre as 0h e 12h da segunda-feira (6), não foram registrados sinistros de trânsito com vítimas.

No período, a CTTU registrou ocorrências em 27 semáforos, 7 já atendidas e 20 em atendimento. A Central de Operações de Trânsito (COT) da CTTU, que funciona 24 horas por dia, também realiza o trabalho de monitoramento das vias, identificando os pontos mais críticos, através de 162 câmeras de videomonitoramento.

O Twitter da @CTTU_Recife e as redes da Prefeitura do Recife atualizam em tempo real as informações para os cidadãos.

