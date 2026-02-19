A- A+

MOBILIDADE URBANA Grande Recife registra 69 mil passageiros e queda nos casos de depredação durante o Carnaval 2026 Consórcio divulga balanço operacional do transporte público dos últimos dias de folia

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) finalizou o levantamento preliminar das operações de ônibus realizadas entre os dias 14 e 18 de fevereiro. O relatório técnico detalha o deslocamento de usuários e o estado da frota após o encerramento oficial das festividades carnavalescas na Região Metropolitana.

Segundo dados apurados pelas empresas operadoras, o sistema registrou a circulação de 69.319 pessoas durante o período de Carnaval. O número revela as demandas atendidas pelas linhas especiais e pelos itinerários regulares que deram suporte aos principais polos de folia.

Um dos principais destaques do relatório é a confirmação da tendência de queda nos índices de depredação. Entre as 18h do sábado (14) e as 4h da Quarta-feira de Cinzas (18), foram registrados 140 ônibus depredados, com 174 itens danificados, como vidros, bancos e portas.

O Consórcio avalia que a queda expressiva registrada em 2026, em comparação com os 187 veículos atingidos no ano anterior, é resultado das estratégias de monitoramento e das ações de conscientização.

Embora o número de 140 veículos depredados ainda represente impacto operacional, a diferença em relação aos 676 ônibus depredados em 2014 indica uma mudança no comportamento dos usuários e maior eficiência das forças de segurança na última década.

O Grande Recife informa que as equipes de manutenção já iniciaram os reparos dos itens comprometidos para garantir conforto e qualidade no atendimento da frota à população no período pós-Carnaval.

